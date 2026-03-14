TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Rescatistas y voluntarios suspendieron temporalmente la búsqueda de Juana N, la niña indígena de 9 años, que la semana pasada se extravió en las montañas de Tila, cuando volvía a casa con su madre y dos hermanos, después de recolectar leña.

Una fuente gubernamental informó que brigadas de Protección Civil, del comité de búsqueda de personas extraviadas, policías y lugareños, decidieron suspender la búsqueda de la menor desaparecida en el poblado Ojo de Agua, debido a las intensas lluvias. Los pobladores ya están cansados, la gente ya está muy agotada, afirmó.

Agregó que los caminos son lodosos, con desprendimiento de rocas; "los integrantes de la unidad canina casi se iban a un voladero", refirió.

Lee también Absuelven al único procesado por homicidio del activista Samir Flores; Fiscalía de Morelos no logró acreditar su participación en crimen

En este momento ya no hay condiciones climáticas y el terreno es complicado. Se están poniendo en riesgo muchas personas, entonces, fue por fue por eso," por las lluvias del frente frío que se decidió suspender la búsqueda"

"La próxima semana se reanudará la búsqueda, el lunes o martes", indicó la fuente consultada.

La niña de 9 años desapareció hace una semana en la zona montañosa de Tila, cuando salió de casa a buscar leña. Fue al monte con su madre y dos hermanos. La desaparecida iba adelante, pero se desvió por otra vereda.

Lee también A dos años del asesinato de una estudiante a manos de un profesor universitario, emiten fallo condenatorio; recibirá sentencia el jueves

Su familia inició de manera preliminar la búsqueda en la zona con el apoyo posterior de autoridades y lugareños. Brigadas de rescate con el apoyo de los caninos, "Tormenta" y "Luna", se sumaron el pasado jueves, a la búsqueda.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses