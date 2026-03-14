Más Información

“En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres”, afirma Sheinbaum; Trump insiste en que cárteles mandan en México

“En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres”, afirma Sheinbaum; Trump insiste en que cárteles mandan en México

Liga MX: Pumas vs Cruz Azul - EN VIVO - Jornada 11 - Clausura 2026

Liga MX: Pumas vs Cruz Azul - EN VIVO - Jornada 11 - Clausura 2026

ONU adopta iniciativa de México para frenar la producción de drogas como fentanilo; es contra equipo para crear tabletas y cápsulas

ONU adopta iniciativa de México para frenar la producción de drogas como fentanilo; es contra equipo para crear tabletas y cápsulas

Fallece hijo del director general de BBVA México en accidente vehicular en Edomex; dos jóvenes más murieron y otros dos están heridos

Fallece hijo del director general de BBVA México en accidente vehicular en Edomex; dos jóvenes más murieron y otros dos están heridos

Motaz Malhees, actor de "La voz de Hind Rajab", queda fuera de los Oscar; Estados Unidos le niega la visa por ser palestino

Motaz Malhees, actor de "La voz de Hind Rajab", queda fuera de los Oscar; Estados Unidos le niega la visa por ser palestino

Senadores del PVEM respaldan plan B de Sheinbaum; dicen que hay coincidencias con el "manejo racional de los recursos"

Senadores del PVEM respaldan plan B de Sheinbaum; dicen que hay coincidencias con el "manejo racional de los recursos"

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Rescatistas y voluntarios suspendieron temporalmente la de , la niña indígena de 9 años, que la semana pasada se extravió en las , cuando volvía a casa con su madre y dos hermanos, después de recolectar leña.

Una fuente gubernamental informó que brigadas de , del , policías y lugareños, decidieron suspender la búsqueda de la menor desaparecida en el poblado Ojo de Agua, debido a las intensas lluvias. Los pobladores ya están cansados, la gente ya está muy agotada, afirmó.

Agregó que los caminos son lodosos, con desprendimiento de rocas; "los integrantes de la unidad canina casi se iban a un voladero", refirió.

Lee también

En este momento ya no hay condiciones climáticas y el terreno es complicado. Se están poniendo en riesgo muchas personas, entonces, fue por fue por eso," por las lluvias del frente frío que se decidió suspender la búsqueda"

"La próxima semana se reanudará la búsqueda, el lunes o martes", indicó la fuente consultada.

La niña de 9 años desapareció hace una semana en la zona montañosa de Tila, cuando salió de casa a buscar leña. Fue al monte con su madre y dos hermanos. La desaparecida iba adelante, pero se desvió por otra vereda.

Lee también

Su familia inició de manera preliminar la búsqueda en la zona con el apoyo posterior de autoridades y lugareños. Brigadas de rescate con el apoyo de los caninos, "Tormenta" y "Luna", se sumaron el pasado jueves, a la búsqueda.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]