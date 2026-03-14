Pachuca.- A poco más de dos años del asesinato de una estudiante identificada como Lilian Escudero, a manos de su casero, quien además era catedrático de la Universidad Politécnica de Pachuca, la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo logró un fallo condenatorio en contra del sujeto identificado con las iniciales J.P.V.H.

La Procuraduría de Justicia dio a conocer que, durante el juicio oral celebrado en los juzgados penales de Apan, se presentaron pruebas que acreditaron la responsabilidad del imputado, por lo que se emitió un fallo condenatorio por unanimidad.

Los hechos se registraron el 21 de enero, en que Lilian Escudero salió de su domicilio ubicado en Pachuca para continuar su licenciatura en Contabilidad en la sede de Ciudad Sahagún. Esta sería la última vez que su familia la vio con vida.

El pasado 8 de marzo, amigos y familiares de Lilian Escudero portaban pancartas para exigir justicia por su feminicidio. Foto: Especial

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La joven arrendaba desde 2022 una habitación en la colonia Carros, en Ciudad Sahagún, municipio de Tepeapulco, donde el sujeto quien también se desempeñaba como profesor universitario, mantuvo una relación cercana con la joven hasta ganar su confianza.

Dos años después, el sujeto acorraló a la víctima al interior del inmueble, donde ejerció violencia sexual y física en su contra, lo que le ocasionó múltiples lesiones en diversas partes del cuerpo.

Como consecuencia de ello, Lilian perdió la vida, en tanto que el imputado dejó el cuerpo durante todo un día en el baño del inmueble e intentó hacer creer que la víctima había fallecido por intoxicación de gas.

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Tras las investigaciones realizadas bajo el protocolo de feminicidio, se obtuvieron datos de prueba en contra del imputado, lo que permitió obtener el fallo condenatorio. Sin embargo, será hasta el próximo jueves cuando se determine la sentencia correspondiente.

El pasado, 8 de marzo, amigos y familiares de Lilian portaban mantas y pancartas para exigir justicia por su feminicidio, hecho que señalan cada vez está más cerca.

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