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San Cristóbal de las Casas. - Tres integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaban en el municipio de Huixtla, en la costa de Chiapas, fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal y Municipal, con droga, armas y están relacionados con homicidios que han ocurrido hace unas semanas.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que los elementos de la Policía Estatal y Municipal detuvieron a alias “El Conejo”, con el nombre de Huilver, y dos más identificados como Cristofer y Avisaí, durante un patrullaje de rutina, ligados a la organización que lideraba “El Mencho”.

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A los detenidos se les encontró dos armas cortas calibre 9 mm, un arma corta calibre .380, tres cartuchos, 36 envoltorios con cristal, 18 de crack, 16 envoltorios con canabis y dos motocicletas de la marca Italika.

Los tres hombres, la droga, las armas y las motocicletas quedaron a disposición del Ministerio Público, quien en las próximas horas determinará su situación jurídica.

Foto: Especial
Foto: Especial

El 6 de febrero, sicarios que se movían en motocicleta asesinaron en un negocio de Huixtla, al creador de contenido conocido como El Chabelo, que había cobrado notoriedad por cuestionar al alcalde del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Régulo Palomeque Sánchez.

Durante el ataque resultaron gravemente heridos Fide Castro Morales y Ligny Simey Pérez, de 28 y 29 años de edad, que fueron trasladados a un hospital.

El 12 de febrero, cuatro hombres que se transportaban en una camioneta doble cabina, levantaron al periodista Epifanio López Robrero, al que golpearon y dejaron abandonado sobre la carretera federal 200, en las inmediaciones del municipio de Tapachula.

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afcl

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