San Cristóbal de las Casas. - Elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil de otros cuatros municipios de la región Norte de Chiapas se han sumado a las labores de búsqueda de Juliana López Cruz, de 9 años, que se extravío en una montaña del municipio de Tila, el 7 de marzo, cuando regresaba con su madre y dos de sus hermanos a su casa, después de ir a buscar leña.

A las labores que realizan soldados de la VII Región Militar, Guardia Nacional, Policía Estatal, ahora se han sumado elementos de la Policía Municipal y Protección Civil de Tumbala, Chilón, Sabinilla y Yajalón, aunado al de Tila que desde que el 10 de marzo participa en la búsqueda de Juliana.

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También se han sumado a las labores de búsqueda personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y Policía Estatal, (Guardia Estatal Preventiva y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal).

Foto: Especial

Funcionarios de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas utilizan drones para ubicar a la niña en las montañas de Tila, “quienes realizaron acciones mediante equipo de mapeo aéreo con dron, con el objetivo de ampliar la cobertura de reconocimiento en la zona”.

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Por ahora las labores de búsqueda se concentran en la comunidad Santa Cruz, del municipio de Tila.

Hasta ahora se cree que la niña, cuando regresaba con su cargamento de leña de la montaña, haya tomado un camino hacia el municipio de Sabanilla, que colinda con Tila.

Foto: Especial

Santa Cruz está ubicada 33 kilómetros de la cabecera municipal, comunidad en extrema pobreza, habitada por un poco más de un centenar de indígenas choles.

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Santa Cruz tiene como vecinos a las comunidades de Zaquiltal Ojo de Agua y Esperanza Ojo de Agua y hacia el norponiente, corre el arroyo Chulum Iturbide, pero en los límites de Sabanilla se encuentran El Capuyil y El Porvenir, ambas de Tila.

Ahí en esa zona es donde trabajan los soldados, elementos de la Policía Municipal y Estatal.

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