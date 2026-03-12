San Cristóbal de las Casas, Chis.- Juanita de diez años de edad, de la etnia chol, cumplió cinco días desaparecida en las montañas del municipio de Tila, en los límites con Tabasco, después de haber ido con su madre y dos de sus hermanos a buscar leña, pero no regresó a casa. Juanita es una de las 23 niños y adolescentes que han desaparecido en Chiapas, entre el 10 de enero al siete de marzo.

Desde hace tres días, soldados de la VII Región Militar, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal, voluntarias, familiares de Juanita, la buscan afanosamente en las montañas del municipio de Tila y colindancias de Sabanilla, municipio vecino.

El siete de marzo, la niña desapareció cuando fue por leña, pero sus padres decidieron pedir la intervención de las autoridades, hasta el nueve de marzo.

Búsqueda por helicóptero en Chiapas (12/03/2026). Foto: Especial

Lee también Hallan segunda cabeza humana en lo que va de este jueves en Culiacán; la víctima es un hombre

La familia aseguró que no cuentan con una fotografía de la menor, pero el siete de marzo que desapareció, vestía un pantalón rojo y blusa verde.

El siete de marzo, Juanita, que tiene discapacidad mental, fue a la montaña por leña, con su madre y dos de sus hermanos, pero en un momento, tomó la delantera, donde se pierde, por lo que sus familiares creen que haya tomado un camino que conduce al municipio de Sabanilla. Santa Cruz, está ubicada 33 kilómetros de la cabecera municipal, comunidad en extrema pobreza, habitada por un poco más de un centenar de indígenas choles.

Santa Cruz tiene como vecinos a las comunidades de Zaquiltal Ojo de Agua y Esperanza Ojo de Agua y hacia el norponiente, corre el arroyo Chulum Iturbide, pero en los límites de Sabanilla se encuentran El Capuyil y El Porvenir, ambas de Tila.

Lee también Hasta 37 años de prisión a quienes agredieron a mujeres policías durante marcha del 8M: Layda Sansores

Brigadas de rescate buscan a la menor

Brigadas de rescate con el apoyo de los caninos, "Tormenta" y "Luna" buscan a la menor de edad desaparecida en el poblado Ojo de Agua del municipio de Tila.

La Secretaría de Protección Civil informó que realizó un puente aéreo para trasladar a esa unidad canina de búsqueda y rescate a esa región del norte de Chiapas.

Los perros "Tormenta" y "Luna", "se integran de inmediato a las labores de campo", indicó la dependencia del gobierno de Chiapas.

"Trabajamos de la mano con la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y diversas corporaciones estatales mediante operativos estratégicos. No descansaremos en los esfuerzos para lograr su pronta localización", enfatizó Protección Civil del estado.

Lee también Nuevo León gana prestigio internacional para atraer inversión; Samuel García destaca impulso al nearshoring

Búsqueda de personas desaparecidas con binomios caninos (12/03/2026). Foto: Especial

Suman 23 menores desaparecidos

Con datos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Fiscalía, desde el 10 de enero al siete de marzo, han desaparecido 23 niños y adolescentes, pero 11 ha sido localizados.

Ariana Margarita Villatoro Gómez, de 17 años, de Atotonilco, Hidalgo, desapareció el 6 de marzo, en la comunidad Yocnajab El Rosario, del municipio de Comitán, pero fue localizada.

María Salomé Pérez Díaz, de 19 años, desapareció el 16 de febrero a las 12:0 horas, en la colonia San Francisco, de Tuxtla y aun no aparece.

Josefa Guadalupe Vázquez Gómez, de 16 años de edad, fue vista el 6 de marzo a las 16:00 horas, al salir de su casa, en el barrio La Merced y desde entonces no se conoce su paradero.

Yoselín de Paz Martínez, de 19 años de edad, de Tlanepantla, Estado de México, fue vista en el ejido Morelos, estación Mojarras, del municipio costeño de Tonalá, a las 04: 00 horas, pero desde entonces no se

Víctor José Ruiz Martínez, de 16 años de edad, desapareció el 13 de marzo del cantó Las Brisas, en Villa Comaltitlán, en la región costa.

Ruby Zenteno Pérez, de 15 años de edad, desapareció en el la comunidad El Jobo, de Tuxtla, junto a Fluvia Jacquelina Marroquín y Valeria Domínguez Anza, del 8 de marzo a las 18:30 horas, pero la primera ya fue localizada.

Marithe Naomi Cruz Peralta, de 14 años, desapareció el 6 de marzo a las 21:00 hora en la colonia Monterrey, del municipio de San Fernando, pero la Fiscalía informó que fue localizada.

Steffany Sareba Solís Pacheco, de 14 años de edad, se extravió el 6 de marzo, a las 06:30 horas, de la colonia Ayala, del municipio de Tuxtla, fue localizada.

Rut Asanet, Eliza Mauriel y Sharaim Elizabeth López Bautista, de siete, dos y dos años de edad, desaparecieron junto a su madre Brenda Bautista Pineda, de 30 años, en la colonia Evolución, del municipio de Tonalá, el 5 de marzo a las 11:20 horas, pero fueron localizadas.

Fernanda Karina Jiménez Valdez, de 17 años de edad, desapareció de la colonia Infonavit Santa Clara, del municipio de Tapachula, el 2 de marzo, a las 18:00 horas.

Pablo Pérez Vázquez, de 14 años de edad, originario del municipio El Porvenir, desapareció el 27 de febrero en barrio Progreso ejido El Carrizal, del municipio de Motozintla, en la Sierra Madre.

Saraí Sharon Gómez Natarán, de 16 años de edad, desapareció el 10 de enero a las 22:00 horas en la colonia Calvarium, de Tuxtla, capital de Chiapas.

Nahomy Geraldine Simons Rodríguez, de 17 años de edad, originaria de Tapachula, desapareció el 5 de marzo, a las 08:00 horas, en la colonia 24 de junio, de Tuxtla, pero ya fue localizada.

Juan José Estrada Barajas, de 14 años de edad, desapareció el 4 de marzo a las 14:45 horas, en la colonia Rivera Cerro Huego, de Tuxtla, pero ya fue localizado.

Deycy Areni González López, de 14 años de edad, de la etnia tzotzil, del municipio El Bosque, en el norte de Chiapas, desapareció el 23 de febrero, de San Pedro Nistalucum, pero ya fue encontrada.

Blanca Yurida Sánchez Gutiérrez, de 14 años de edad, se perdió el 1 de marzo a las 19:0 horas, en la colonia Bonampak, municipio de Ocosingo.

Viviana Alejandra Hernández Díaz, de 16 años edad, desapareció el 2 de marzo a las 19:00 horas, en la colonia El Recuerdo, municipio de Chiapa.

Fulvia Jacqueline Marroquín Anza de 14 años de edad, que desapareció el 2 de marzo a las 18:30 horas, en la colonia Los Laguitos, de Tuxtla, ya fue localizada.

Valeria Domínguez Vázquez, de 13 años de edad, despareció el 2 de marzo a las 18:30 horas en la colonia Jobo, de Tuxtla. Hay una homónima, Valeria Domínguez Anza, que desapareció el 8 de marzo, junto a Ruby Zenteno Pérez.

Fernanda López Moreno, de 10 años de edad, desapareció el 24 de febrero a las 11:30 horas, en barrio San Agustín, de Mapastepec, cuando iba acompañada de su madre Araceli López Moreno, de 30 años de edad.

Juan José Mrenti Rodríguez, de 14 años de edad, desapareció el 26 de febrero a las 17:00 horas, en el cantón Acaxma, de Tapachula.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr