Culiacán, Sin.- En uno de los callejones de la sindicatura de Tepuche, en la parte norte de la capital del estado, una segunda cabeza humana del sexo masculino fue localizada por autoridades de seguridad pública, a pocas horas, del primer hallazgo, cerca de una sucursal del banco del Bienestar y de la plazuela central.

Los elementos navales que fueron los respondientes en el primer reporte anónimo ciudadano, certificaron que en la avenida principal de dicha sindicatura, muy cerca de la plazuela principal, se encontraba la cabeza de una persona del sexo masculino, por lo que cercaron el área, para conservar el sitio.

El personal militar, en sus recorridos por la misma sindicatura, fueron alertados por vecinos que en uno de los callejones, se encontraba una segunda cabeza humana, por lo que acudieron al sitio y los resguardaron para que peritos de la Fiscalía General del Estado realizarán los trabajos de recopilación de datos y evidencias para tratar de identificar a las víctimas.

Sobre el primer paso, una de las versiones divulgadas en redes sociales, fue en el sentido que desde un dron se había lanzado al piso la cabeza humana, sin embargo hay datos que hablan que fue abandonada en ese lugar por personas desconocidas que viajaban en un vehículo cuyas características se desconocen.

El pasado 17 de enero, en una de las calles del fraccionamiento Riveras de Tamazula, en Culiacán, fue localizado el cuerpo de una persona decapitada, envuelto en hules negros y se presume que su cabeza, fue colocada en una hielera sellada que fue abandonada en esa misma zona, con un mensaje escrito en una cartulina.

Se conoció que la víctima, es del sexo masculino, el cual vestía un pantalón deportivo, playera, atado de pies y manos, con una cinta en color gris, de complexión mediana, se encontró decapitado, sin que se conozca, si su cabeza fue depositada en una hielera, abandonada muy cerca, en una especie de callejón, a la que le colocaron un mensaje.

En otro caso, la mañana del pasado lunes 12 de enero, en la zona del libramiento de la carretera Culiacán-Mazatlán, en la sindicatura de Costa Rica, a la salida sur de la capital del estado fue encontrado el cuerpo de un hombre decapitado y como a cien metros, fue abandonada la cabeza.

