Culiacán. - En una de las calles de la sindicatura de Tepuche, muy cerca de una de las sucursales del banco Bienestar, al extremo norte de la capital del estado, fue abandonada una cabeza humana del sexo masculino, por lo que elementos de la Marina acudieron a dar fe del reporte ciudadano.

Las autoridades judiciales fueron notificadas que sobre la calle principal, donde se ubica la plazuela de la sindicatura, había sido abandonada una cabeza humana, sin dar mayores detalles de este hecho que causó intranquilidad entre los pobladores.

Una de las versiones que se propagó fue en el sentido que desde un dron se había lanzado al piso la cabeza humana, sin embargo hay datos que hablan que fue abandonada en ese lugar por personas desconocidas que viajaban en un vehículo cuyas características se desconocen.

El pasado 17 de enero, en una de las calles del fraccionamiento Riveras de Tamazula, en Culiacán, fue localizado el cuerpo de una persona decapitada, envuelto en hules negros y se presume que su cabeza fue colocada en una hielera sellada que fue abandonada en esa misma zona, con un mensaje escrito en una cartulina.

Se conoció que la víctima es del sexo masculino, el cual vestía un pantalón deportivo, playera, atado de pies y manos con una cinta en color gris, de complexión mediana, se encontró decapitado, sin que se conozca si su cabeza fue depositada en una hielera abandonada muy cerca en una especie de callejón, a la que le colocaron un mensaje.

En otro caso, la mañana del pasado lunes 12 de enero, en la zona del libramiento de la carretera Culiacán-Mazatlán, en la sindicatura de Costa Rica, a la salida sur de la capital del estado fue encontrado el cuerpo de un hombre decapitado y como a 100 metros fue abandonada la cabeza.

