Una mujer y un hombre fueron asesinados ayer en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en dos hechos distintos; ambos homicidios, sin embargo, han sido relacionados con el cobro de piso en este municipio por grupos criminales, según medios de comunicación locales.
La primera víctima se trata de una mujer de 19 años identificada como Aracely N., quien se dedicaba a la venta de diversos productos sobre un crucero vial en la carretera Panamericana. Su asesinato ocurrió sobre la calle Rayón esquina con Emilio Carranza, en la Octava Sección, cuando hombres armados dispararon en su contra.
Horas antes, fue asesinado también por disparos de armas de fuego a un hombre identificado como Geovany B. M. de alrededor de 25 años. El asesinato se registró a un costado de las vías del ferrocarril, en la Segunda Sección de Juchitán.
De acuerdo con medios locales, fue asesinado en las inmediaciones del negocio denominado “La Casa del Constructor”, que vende materiales para construcción y que en diversas ocasiones ha sido baleado al negarse a pagar derecho de piso.
Geovany B. M., de acuerdo con los reportes preliminares, era trabajador de este negocio.
Los homicidios en Juchitán de Zaragoza no han cesado pese al despliegue de más de mil elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y de la Fiscalía General de Oaxaca, luego de los bloqueos e incendio de vehículos por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte del líder criminal Nemesio Oseguera "el Mencho", el pasado 22 de febrero de 2026 en el estado de Jalisco.
