Más Información

Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; mejorarán condiciones ambientales, asegura CAMe

Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; mejorarán condiciones ambientales, asegura CAMe

Tras rechazo a reforma electoral, Morena y aliados revisan Plan B en Palacio Nacional; acuden Mier, Monreal y Velasco

Tras rechazo a reforma electoral, Morena y aliados revisan Plan B en Palacio Nacional; acuden Mier, Monreal y Velasco

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

“La violencia comienza desde la Fiscalía”; Madre de Ivanna, víctima de abuso sexual, narra revictimización institucional

“La violencia comienza desde la Fiscalía”; Madre de Ivanna, víctima de abuso sexual, narra revictimización institucional

México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol

México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol

Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África

Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Elementos de seguridad y policías estatales de detuvieron durante el desalojo de un río en el municipio de Motozintla a 19 integrantes de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), informó la Fiscalía General del Estado.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general, dijo que losestán acusados de los delitos de ecocidio y asociación delictuosa

Derivado de una investigación, peritajes e informes, se demostró que más de 100 personas "estaban dentro del cauce del río Xelajú y provocaban afectaciones a la ecología", señaló a través de una video grabación.

Lee también

En el operativo fueron desplegados más de 500 elementos de investigación de la FGE, agentes de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y policías municipales. Los integrantes de la ONNP están a disposición del ministerio público.

Los detenidos, enfatizó Llaven Abarca, dijeron que están integrados en la Organización Nacional del Poder Popular; como resultado de labores de inteligencia e investigación policíaca "se logró demostrar como líderes de ese grupo a ocho personas que están siendo localizadas con para que enfrenten a la justicia"

La Fiscalía General recalcó que continuará trabajando de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad de la población.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]