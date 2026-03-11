Más Información
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Elementos de seguridad y policías estatales de investigación detuvieron durante el desalojo de un río en el municipio de Motozintla a 19 integrantes de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), informó la Fiscalía General del Estado.
Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general, dijo que los 19 arrestados están acusados de los delitos de ecocidio y asociación delictuosa
Derivado de una investigación, peritajes e informes, se demostró que más de 100 personas "estaban dentro del cauce del río Xelajú y provocaban afectaciones a la ecología", señaló a través de una video grabación.
Lee también Policías de León, Guanajuato, hallan cuerpo desmembrado debajo de un puente; una mano fue localizada en un fraccionamiento
En el operativo fueron desplegados más de 500 elementos de investigación de la FGE, agentes de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y policías municipales. Los integrantes de la ONNP están a disposición del ministerio público.
Los detenidos, enfatizó Llaven Abarca, dijeron que están integrados en la Organización Nacional del Poder Popular; como resultado de labores de inteligencia e investigación policíaca "se logró demostrar como líderes de ese grupo a ocho personas que están siendo localizadas con orden de aprehensión para que enfrenten a la justicia"
La Fiscalía General recalcó que continuará trabajando de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad de la población.
aov
