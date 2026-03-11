León, Gto.- Policías municipales encontraron una mano humana tirada en el fraccionamiento Lomas de Comanjilla, durante un operativo por el hallazgo del cuerpo de una persona desmembrada en la colonia Fracciones de Albarradones de León, Guanajuato.

Los oficiales reportaron que la extremidad y los restos arrojados en Albarradones podrían pertenecer a la misma víctima.

La mañana de este 11 de marzo de 2026, personas que se dirigían a su trabajo observaron partes de un cuerpo y una cabeza humana debajo de un puente en la avenida Zaragoza esquina con el Eje Metropolitano, así como una cartulina con un mensaje de un presunto grupo criminal.

El hecho lo reportaron a las 6:48 horas al Sistema de Emergencias 911, lo que generó la movilización de policías en varias patrullas, quienes acordonaron la zona en espera de los agentes de la fiscalía.

Otros oficiales realizaron recorridos en busca de personas implicadas en los hechos, y dieron con la extremidad superior, y lo reportaron al Ministerio Publico para el procesamiento del lugar y la recolección de indicios.

Hasta la tarde de este miércoles no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, que de acuerdo a los registros preliminares aparenta 40 años de edad y es de tez morena.

La localización del cuerpo humano fragmentado se suma al hallazgo de un cráneo humano, registrado el lunes 9 de marzo de 2026, en un camino de terracería, en torno de campos de cultivo de la comunidad La Laborcita, rumbo al poblado de Duarte, de esta ciudad.

