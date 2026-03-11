Más Información

Zacatecas.- Este miércoles se registró un que alcanzó a un corralón de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, en el que resultaron dañadas un total de 18 unidades, de las cuales, 15 estaban clasificadas como unidades “chatarras”, precisó el fiscal Cristian Camacho Osnaya.

El funcionario declaró a que se trató de un incendio forestal ocurrido inicialmente a las afueras del corralón, pero, debido a la dirección que tenía el viento, el fuego se extendió hasta el interior del inmueble y comenzaron a quemarse algunas de las unidades.

Aclaró que la mayoría son vehículos que ya son muy antiguos, que dentro de los expedientes están determinados como “chatarra” y que los otros tres de los vehículos afectados son unidades que fueron aseguradas, mismas que en su momento, fueron procesadas y versan dentro de carpetas de investigación.

Autos considerados "chatarra" se incendian (11/03/2026). Foto: Especial
El fiscal también puntualizó que se trató de un incendio forestal y no intencionado, pero, afortunadamente se logró .

Cabe mencionar que la primera instancia en informar sobre este hecho fue la Coordinación Estatal de Protección Civil, al reportar cerca de las 14:00 horas sobre un incendio forestal que se había propagado hasta el corralón de la Fiscalía y al llamado también acudieron bomberos las unidades municipales de Guadalupe y Zacatecas para poder extinguir rápidamente el fuego y evitar mayores siniestros.

Bomberos atienden incendio forestal en Zacatecas (11/03/2026). Foto: Especial
