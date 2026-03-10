Naucalpan, Méx.- “Viene lo más difícil este mes y los dos siguientes van a ser cruciales”, consideró Alejandro Santiago Sánchez Vélez, director general de Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), ante la actual temporada de incendios forestales que registró un incremento de más del 200% en los primeros dos meses de este año, en comparación con el mismo periodo de 2025.

“Vamos a seguir dando la batalla y esperamos una respuesta de la sociedad, de los municipios y de las instituciones para que se den cuenta que es necesario cuidar los bosques, porque insistiré: el fuego no se genera espontáneamente, siempre hay una mano que de mala fe, por algún interés, no siempre el más apropiado, le prende fuego al bosque”, señaló.

El funcionario estatal explicó, en entrevista con EL UNIVERSAL, que desde finales del año pasado el equipo técnico de Probosque identificó condiciones que anticipaban una temporada compleja.

“En el 2025 la temporada de lluvias fue bastante buena. Qué pasó ahí, pues hubo un buen incremento de las masas arboladas pero también hubo mayor crecimiento del pasto, amacollados, arbustos, hierbas y de maleza, que al ser anuales pues suman una gran cantidad de combustible”, comentó.

Estos factores, explicó, “originaron una combinación: temperaturas elevadas, escasez de lluvia y mucho material combustible, es una mezcla que juntos con otros factores que se presentaron en febrero, como rachas de vientos, avivan los fuegos pero sabíamos que esto iba a venir”.

Sánchez Vélez dio a conocer que en 2024 y 2025 se contabilizaron alrededor de 57 incendios durante los dos primeros meses del año, mientras que en 2026 la cifra ascendió a 227, lo que representa un incremento en la incidencia. Respecto a la superficie afectada, reportó mil 823 hectáreas dañadas en el primer bimestre de este año.

Infografía: Elaboración propia

Ixtapaluca, informó el titular de Probosque, registra el mayor número de siniestros en la entidad. Le siguen Ocuilan, Nicolás Romero y Chalco, municipios donde se han presentado diversos eventos durante la temporada.

De la superficie afectada, señaló, “los municipios con mayores daños son: Ixtapaluca, Chalco, Otumba, Texcoco y Ocuilan, donde se han registrado incendios en distintos tipos de vegetación”.

La zona que más preocupa a las autoridades, “es el sur, la región cálida de nuestro estado donde hay bosques tropicales caducifolios. Todo lo que son los municipios de Amatepec, Tlatlaya, Tejupilco, las comunidades cercanas a Luvianos. Esas son zonas que por su condición climática tienen muchos sitios de vocación forestal utilizados como agostaderos para ganado”.

Debido a ello, precisó, las autoridades forestales mantienen especial atención a esa zonas del estado, logrando que la región de Tejupilco presente hasta ahora la menor incidencia de incendios.

Alejandro Sánchez Vélez informó que hasta la fecha se han instalado 59 subcomités municipales de manejo del fuego en el Estado de México de los 125 de la entidad.

El titular de Probosque señaló que durante las próximas semanas se mantendrán acciones de vigilancia y prevención ante el incremento de visitantes en zonas forestales durante el periodo de vacaciones.