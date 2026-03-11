El gobernador de Nuevo León, Samuel García, inauguró este jueves el Foro de Semiconductores México–Estados Unidos, Capítulo Monterrey, un encuentro binacional que busca consolidar la colaboración tecnológica entre ambos países y posicionar a la entidad como un actor clave en la industria global de los chips.

Durante el evento, realizado en el auditorio de la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, el mandatario estatal destacó que Nuevo León cuenta con la infraestructura, el talento y los servicios necesarios para atraer inversiones, incluyendo energía, agua y seguridad.

“Nuevo León tiene hoy un surplus de 3 mil megas; usamos solamente nueve de los 12 mil que tiene la ciudad. De aquí a diciembre vamos a sumar mil más, gracias a la obra del Metro y tres nuevas subestaciones. Eso significa que para diciembre habrá 13 mil megas disponibles, suficiente energía para que se instalen nuevas empresas sin problemas”, afirmó García Sepúlveda.

Inauguración del Foro de semiconductores en Nuevo León. 11 de Marzo de 2026/ Foto: Especial

El gobernador también subrayó que se preparan dos polos de desarrollo en Pesquería y Colombia, los cuales contarán con estímulos fiscales equivalentes a una zona franca, donde las empresas podrán recibir exenciones de impuestos federales, estatales y municipales.

“Para quienes quieran fabricar chips, les puedo decir sin temor a equivocarme que no hay mejor lugar que Nuevo León: seguridad, energía, mano de obra, universidades, industria y proveedores”, agregó.

Por su parte, Mark Johnson, Jefe Adjunto de Misión de la Embajada de Estados Unidos, resaltó que Nuevo León es el corazón de la excelencia manufacturera e innovación en México, abarcando sectores que van desde la industria automotriz hasta la aeroespacial y tecnológica.

“Nuevo León ejemplifica la asociación económica y la integración de cadenas de suministro que hacen que América del Norte sea competitiva a nivel global. Estamos orgullosos de celebrar este foro en un lugar que entiende lo que significa dar resultados”, indicó.

El foro, organizado por la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), la Embajada de Estados Unidos, la Secretaría de Economía federal y la Secretaría de Economía de Nuevo León, busca fortalecer el ecosistema de semiconductores, atraer inversión especializada y consolidar la integración regional de cadenas de valor.

Entre los asistentes estuvieron Juan Pablo Murra, rector del Tecnológico de Monterrey; Rafael Sánchez Loza, presidente de CANIETI; y Diego Flores, representante de la Secretaría de Economía federal.

El evento se enmarca en la estrategia promovida por Estados Unidos tras la aprobación del CHIPS and Science Act, destinada a fortalecer la producción regional de semiconductores y reducir la dependencia de Asia, especialmente tras las interrupciones de la cadena de suministro provocadas por la pandemia.

Hasta la fecha, el foro se ha celebrado en estados como Jalisco, Baja California, Chihuahua y Ciudad de México, así como en Phoenix, Arizona, generando vínculos entre empresas, academia y gobiernos y permitiendo identificar capacidades industriales y necesidades de talento e infraestructura en el sector.

