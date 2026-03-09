El alcalde de General Escobedo, Andrés Mijes Llovera, presentó ante estudiantes de la Universidad de Monterrey (UDEM) el modelo de Reconstrucción del Tejido Social, estrategia impulsada por su administración para fortalecer la convivencia comunitaria, la seguridad y el desarrollo económico desde las colonias.

Durante su exposición, el edil explicó que el fortalecimiento del tejido social es fundamental para consolidar condiciones de justicia, bienestar y crecimiento en las ciudades. Señaló que estos elementos permiten generar entornos más seguros y propicios para la inversión y el desarrollo.

El modelo forma parte de la llamada “4T Norteña”, una propuesta local orientada a promover la paz cívica y la participación ciudadana mediante acciones comunitarias, mediación de conflictos y trabajo colaborativo entre instituciones académicas, organizaciones sociales y habitantes de las colonias.

Mijes destacó que la estrategia se ha construido con el apoyo de especialistas y universidades, tomando como referencia el trabajo del Jorge Atilano González, así como metodologías desarrolladas desde la propia UDEM para fortalecer la convivencia y la cultura de paz en las comunidades.

Como parte de esta iniciativa, el municipio ha formado varias generaciones de ciudadanos capacitados en reconstrucción del tejido social y ha consolidado una red de 850 replicadores comunitarios, quienes llevan estas prácticas a diferentes colonias para promover la participación y la resolución pacífica de conflictos.

El alcalde también señaló que el fortalecimiento comunitario tiene impactos en otros ámbitos, como la economía y la seguridad. Indicó que en los últimos años el municipio ha logrado atraer inversiones de empresas como Costco y Mercado Libre, además del desarrollo del proyecto Canada City Center, lo que en conjunto representa inversiones por miles de millones de pesos y la generación de más de 20 mil empleos en la zona metropolitana.

En materia de seguridad, explicó que la estrategia se complementa con el modelo de proximidad policial PROXPOL, enfocado en fortalecer la relación entre la policía y la ciudadanía mediante profesionalización, uso de tecnología y trabajo directo en las comunidades.

Finalmente, Mijes señaló que la reconstrucción del tejido social debe comenzar en las colonias, pero proyectarse a toda la zona metropolitana de Nuevo León con la participación coordinada de gobiernos, universidades, sector privado y sociedad civil.

