El alcalde Andrés Mijes llevó el nombre de Escobedo a escenarios internacionales al presentar al municipio como un caso exitoso de innovación y desarrollo, impulsado por la digitalización y el modelo de gobierno conocido como la "4T Norteña", que ha favorecido la llegada de inversiones y la generación de oportunidades económicas.

Durante su participación en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, realizado en Panamá, Mijes afirmó que la incorporación de herramientas digitales en la administración pública es un factor clave para el crecimiento sostenible de las ciudades, al facilitar procesos, fortalecer la transparencia y crear condiciones atractivas para el sector productivo.

El edil formó parte del panel “Ciudades, Digitalización e Innovación”, donde compartió espacio con autoridades municipales de Chile, Argentina y Ecuador, donde expuso cómo la transformación tecnológica puede convertirse en un motor de empleo, desarrollo económico y bienestar social.

Lee también Cae en Yucatán hombre de origen cubano acusado de homicidio en EU; vivía en Mérida bajo una identidad falsa

Señaló que este esquema de gobierno, alineado con la visión nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, demuestra que la tecnología aplicada con orden institucional y reglas claras permite mejorar los servicios públicos, reducir costos para la ciudadanía y generar mayor certidumbre para los inversionistas.

Mijes destacó que Escobedo ha logrado consolidarse como un referente regional de crecimiento gracias a una administración que prioriza la eficiencia, la certeza jurídica y la simplificación de trámites.

Ante representantes de gobiernos locales y especialistas internacionales, explicó que el modelo implementado en el municipio confirma que un gobierno confiable y moderno no solo impulsa la inversión, sino que transforma ese crecimiento en beneficios directos para la población.

Lee también Mundial 2026: Quintana Roo consolida estrategia de seguridad; Mara Lezama destaca coordinación con Gobierno de México

Detalló que la estrategia de la 4T Norteña se basa en procesos digitales, acceso a la información y mecanismos transparentes que agilizan la relación entre autoridades y ciudadanos.

Como ejemplo, mencionó el esquema del Permiso a la Confianza, mediante el cual es posible iniciar obras en pocos días al cumplir con requisitos básicos, lo que reduce tiempos administrativos, acelera proyectos y limita prácticas irregulares.

Actualmente, todos los trámites de Desarrollo Urbano en Escobedo se realizan de manera digital, lo que ha permitido optimizar recursos, fortalecer la confianza del sector empresarial y facilitar gestiones a la ciudadanía.

Lee también Marina del Pilar destaca la captura de 27 objetivos prioritarios en BJ; "todo delito tendrá consecuencias", advierte

“Cuando hay orden, claridad y cumplimiento por parte del gobierno, la inversión se mantiene, el desarrollo avanza y la justicia social se refleja en acciones concretas”, afirmó.

En el foro también se analizaron experiencias sobre el uso de datos y tecnología para mejorar servicios públicos, movilidad, seguridad, recaudación, catastro, gestión ambiental e innovación en compras gubernamentales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr