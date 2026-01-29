Más Información

Mérida, Yucatán.- Un individuo prófugo de las autoridades de Estados Unidos, por un cometido en agosto del 2025 en Miami, Florida, fue capturado en Yucatán.

El detenido es Alfredo “N”, de 33 años, originario de La Habana, Cuba, acusado de a Daylon Fleitas González, cuyo cuerpo fue hallado días después en un contenedor de reciclaje.

La captura fue resultado de trabajos especializados de inteligencia, ingeniería social y labores de campo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación directa con agencias del orden de Estados Unidos y en colaboración con el Instituto Nacional de Migración.

Las pesquisas incluyeron el análisis y seguimiento de datos, el cruce de perfiles y la validación de la peligrosidad del sospechoso.

Con ello se estableció que el individuo radicaba en Mérida y utilizaba una .

Fue puesto a disposición de las autoridades internacionales correspondientes, a fin de que se continúe con el proceso legal y la determinación de su situación jurídica.

