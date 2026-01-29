Mérida, Yucatán.- Un individuo prófugo de las autoridades de Estados Unidos, por un homicidio cometido en agosto del 2025 en Miami, Florida, fue capturado en Yucatán.

El detenido es Alfredo “N”, de 33 años, originario de La Habana, Cuba, acusado de privar de la vida a Daylon Fleitas González, cuyo cuerpo fue hallado días después en un contenedor de reciclaje.

La captura fue resultado de trabajos especializados de inteligencia, ingeniería social y labores de campo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación directa con agencias del orden de Estados Unidos y en colaboración con el Instituto Nacional de Migración.

Lee también Morena y PT firman alianza rumbo al proceso electoral en Coahuila; se renovará el Congreso estatal

Las pesquisas incluyeron el análisis y seguimiento de datos, el cruce de perfiles y la validación de la peligrosidad del sospechoso.

Con ello se estableció que el individuo radicaba en Mérida y utilizaba una identidad falsa.

Fue puesto a disposición de las autoridades internacionales correspondientes, a fin de que se continúe con el proceso legal y la determinación de su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov