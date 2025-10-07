Mérida, Yucatán.- Por los ataques a un perito de la Fiscalía General del Estado (FGE) con intenciones de privarlo de la vida cuando realizaba su trabajo, fueron detenidos como probables responsables Ángel Armando “N”, alias “Cancún”, de 32 años, y Shirley Joselin “N”, de 31, alias “La Shirley”.

Elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con fiscales investigadores, localizaron a ambas personas que se encontraban prófugas.

Se les imputa como autores materiales y directos en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa en contra de servidor público, robo calificado con violencia y en pandilla contra servidor público, y daño en propiedad ajena cometido contra institución pública.

Lee también Huracán “Priscilla” se acerca a Baja California Sur; habilitan centros de atención de emergencias

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de mayo poco después de las 11 de la noche en la calle 75-B por 64 y 66 del fraccionamiento Colinas de Mulchechén, del municipio de Kanasín.

La víctima estaba realizando sus funciones de perito en criminalística técnica operativa, como parte de una investigación en la que está involucrada la mencionada pareja.

Fue agredido físicamente por ellos y otras personas con la intención de privarlo de la vida, ya que entre los atacantes le gritaban con insultos que lo iban a matar.

Lee también Jornada de bloqueos en Yucatán: jubilados de Pemex y padres de familia cierran calles de Mérida

Además de las lesiones que le infligieron, lo despojaron de un celular de su propiedad y de una cámara fotográfica de la FGE y dañaron el vehículo oficial en el que se transportaba.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Juez de Control que libró la orden de aprehensión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov