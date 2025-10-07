Mérida, Yucatán.- La capital yucateca vivió una jornada de bloqueos de calles debido a manifestaciones de trabajadores jubilados de Pemex y padres de familia de una escuela secundaria.

Un grupo de jubilados de Pemex cerraron el acceso principal al Aeropuerto Internacional de Mérida para protestar por carencias en materia de salud.

Servio Rosado Aparicio, uno de los afectados, señaló que directivos de la paraestatal se han negado a otorgarles servicios subrogados para atender sus padecimientos, situación que ha causado afectaciones a varios extrabajadores.

Jubilados de Pemex protestan por carencias en materia de salud (07/12/2025). Foto: Especial

Precisó que son 13 mil los afectados por esta situación de Yucatán, Campeche y otros estados del sureste.

Tras varias horas de bloqueo, poco después de las 13 horas, los jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) liberaron el acceso al Aeropuerto.

Hay que señalar que la protesta complicó el tráfico vehicular y ocasionó el desvío de varias rutas del transporte público, sin embargo, las operaciones aéreas no se vieron afectadas.

Padres de familia cierran calles para denunciar que estudiantes están en riesgo de sufrir un accidente de tránsito (07/12/2025). Foto: Especial

Padres de familia también realizan bloqueos

En otra protesta, padres de familia cuyos hijos asisten a la secundaria “República de México” bloquearon la calle 50 por 41, justo frente al parque de la Plancha, para exigir la instalación de un cruce peatonal.

Señalaron que desde hace 4 años solicitaron la instalación de este cruce, pues aseguran que unos 300 estudiantes están en riesgo de sufrir un accidente de tránsito.

Miguel Ávila Martínez, director del plantel, informó que ayer un estudiante fue atropellado cuando salía de la escuela por lo que los padres de familia decidieron levantar la voz para reiterar la petición del paso peatonal.

Al lugar llegaron representantes de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes se comprometieron a pintar pasos peatonales y vigilar la hora de salida de los alumnos.

El bloqueo se levantó alrededor del mediodía, tras el acuerdo.

