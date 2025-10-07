Más Información

Ciudad Juárez.- Un entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y un grupo de civiles armados, dejó como saldo tres muertos y cuatro lesionados en el municipio de Moris, Chihuahua.

El ataque ocurrió cerca de las 6:30 de la mañana de hoy cuando los elementos se dirigían a la zona serrana en el municipio de Moris, para realizar el relevo del personal de la SSPE.

Jorge Armendáriz, vocero de la SSPE, explicó que en el enfrentamiento dos elementos quedaron sin vida en una unidad oficial que salió del camino y quedaron en una de las rutas del barranco en la zona serrana donde se registró el ataque.

Cámaras de seguridad grabaron el momento del enfrentamiento (07/10/2025). Foto: Especial
Cámaras de seguridad grabaron el momento del enfrentamiento (07/10/2025). Foto: Especial

Otro quedó sin vida después de recibir varios de fuego.

Además cuatro elementos más quedaron lesionados, sin que hasta el momento se conozca la de los elementos.

En la zona donde ocurrió el ataque se desplegó un operativo, en conjunto los elementos de la Guardia Nacional, sin que hasta el momento se haya detenido a los involucrados de este hecho, ni tampoco el móvil del ataque.

