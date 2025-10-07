Culiacán, Sin.- Paul “N”, fue vinculado a proceso por un Juez de Control y Enjuiciamiento su probable, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, ya que este roció con gasolina a una mujer e intento prenderle el fuego.

Las investigaciones abiertas del caso, arrojaron que el pasado cuatro de septiembre del 2025, este llegó a la casa de su victima en la colonia Infonavit Cañadas y presuntamente este la roció de gasolina e intento prenderle fuego, luego de amenazarla en forma verbal, la intervención de la familia de la fémina evitó el feminicidio.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el juez de control dicto auto de vinculación a proceso contra Paul “N”, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva y estableciendo un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Según las informaciones periodísticas, el día de los hechos, el imputado, tuvo una acalorada discusión con su vecina, por motivos que se desconoce, por lo que este presuntamente intento quemarla, al rociarle una sustancia e intento prenderle fuego pero la oportuna intervención de familiares de la mujer lo evitaron.

Paul “N”, no conforme con esta acción, mas tarde regreso y le prendió fuego al vehículo de su víctima, el cual se encontraba estacionado en la vía pública y lanzo diversos objeto a la vivienda, por lo que se puso la denuncia respectiva.

