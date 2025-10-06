Chilpancingo.- El sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien fue reportado este lunes como desaparecido, fue encontrado sin vida y se abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado, informó la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

El cuerpo fue encontrado en el municipio de Eduardo Neri.

“Tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar el procesamiento del sitio, así como el levantamiento y análisis de indicios, con el objetivo de recabar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a el o los probables responsables”, agregó la fiscalía.

Esta mañana, la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa informó este de la desaparición del sacerdote, Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de la Parroquia de San Cristóbal en Mézala, Guerrero.

Ficha de búsqueda de sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero (06/10/2025). Foto: Especial

En un comunicado el obispo de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, pidió elevar “sus oraciones en las diferentes comunidades parroquiales para que sea respetada la integridad de su persona y sea localizado con bien”.

También se hizo un llamado a “evitar las especulaciones y mantener un espíritu optimista en medio de la adversidad”, señala el comunicado firmado por el obispo José de Jesús González.

