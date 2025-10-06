Diócesis de Chilpancingo-Chilapa reporta desaparición de sacerdote en Guerrero

Chilpancingo.- La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa informó este lunes de la desaparición del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, de la Parroquia de San Cristóbal en Mézala, Guerrero.

“Ante los acontecimientos que recientemente he tenido noticia sobre la desaparición de las personas de nuestro hermano sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, Párroco en funciones de la Parroquia de San Cristóbal en Mézala, Guerrero, les pido la caridad de rezar por su pronta localización”, señala la diócesis en un comunicado.

Señala que ya se pidió a las autoridades civiles activar el protocolo de búsqueda y localización del padre Bertoldo y se hace un llamado al presiberio a elevar “sus oraciones en las diferentes comunidades parroquiales para que sea respetada la integridad de su persona y sea localizado con bien”.

También se hizo un llamado a “evitar las especulaciones y mantener un espíritu optimista en medio de la adversidad”, señala el comunicado firmado por el obispo de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández.

Hasta este medio día, las autoridades no se habían pronunciado sobre el tema.

⭕️ I Desaparece párroco en Mezcala



El Obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández informa la desaparición del sacerdote, Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco en funciones en Mezcala, municipio de Eduardo Neri, en Guerrero. pic.twitter.com/x0D00QDt9Z — Federico Sariñana (@PikoSarinana) October 6, 2025

