Cuernavaca.- Esta mañana fueron localizados tres cadáveres de hombres a orillas de la carretera federal Cuernavaca-Cuautla en el tramo denominado “Cañón de Lobos”, correspondiente al municipio de Yautepec. Los cuerpos fueron dejados en ese sitio atados de pies y manos, y con sellos de violencia.

Los hechos violentos repuntaron en la franja Yautepec-Cuautla luego de la aparición de un video de hombres armados en el que mencionan la participación de políticos vinculados a la delincuencia. Entre los nombres citados se encuentra el diputado federal de Morena, Agustín Alonso Gutiérrez, y el alcalde Cuautla, Jesús Corona Damián.

Los primeros reportes indican que una de las víctimas viste camisa roja, sin pantalones ni zapatos, otro viste pantalón de mezclilla con una bolsa atada a la cintura y tenis color negros. La tercera víctima trae camisa negra y pants del mismo color, sin zapatos.

El hallazgo se reportó alrededor de las 06:43 horas, cuando automovilistas que circulaban por la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de tres personas tiradas a la orilla de la vialidad, en dirección hacia Cuautla.

Elementos policiacos acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de tres hombres que presentaban visibles huellas de violencia y estaban maniatados.

Debido a la ubicación del hallazgo, se generó confusión entre las corporaciones policiacas respecto a la jurisdicción del hecho, ya que tanto Jiutepec como Yautepec afirmaban que el punto pertenecía al otro municipio.

El área fue acordonada por las autoridades, mientras agentes de la Fiscalía Regional realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el triple homicidio.

afcl/LL