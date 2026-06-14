El Mundial 2026 no solo se vive con los partidos que se llevarán a cabo en la Ciudad de México, también con la historia que tiene oculta este deporte considerado como uno de los más populares.

Para que te sumes al festejo, hoy te presentamos 5 museos con entrada gratis que tienen exposiciones de historia, arte, cultura y hasta referentes al futbol.

5 museos gratis para visitar en CDMX este Mundial

1. Museo del Estanquillo

Este edificio que antes era una de las joyerías más lujosas del país, hoy en día alberga una de las colecciones más grandes del periodismo y la escritura en México.

Ubicado en una esquina del Centro Histórico, el Museo del Estanquillo cuenta con 3 salas de exhibición temporal sobre las colecciones de Carlos Monsiváis. También tiene una sala de lectura con más de 2 mil libros especializados en la historia de nuestro país, literatura y artes.

Aquí podrás observar documentos históricos, pinturas, fotografías, dibujos, grabados, partituras, caricaturas, miniaturas y maquetas que hacen honor a su nombre, es decir, a los “estanquillos” del siglo XIX donde era posible encontrar todo tipo de mercancías.

Costo: gratis

Horario: miércoles a lunes de 10:00 a 18:00 horas

Ubicación: Isabel La Católica 26, Centro Histórico, colonia Cuauhtémoc, CDMX

Una de las exposiciones actuales del Museo del Estanquillo es "Adolfo Medica y su tiempo". Foto: Instagram @culturaciudadmx

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2. Museo Jumex

Como parte de la agenda del Mundial 2026, el Museo Jumex presenta una exposición que explora la relación entre el arte contemporáneo y el futbol, ambos como expresiones culturales y sociales.

“Futbol y arte: esa misma emoción” es una muestra donde el deporte se puede vivir fuera de la cancha y comienza a actuar como un lenguaje entre la comunidad, fortaleciendo la identidad y globalidad.

Costo: gratis

Horarios: martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, sábados de 10:00 a 19:00 horas, y domingos de 10:00 a 17:00 horas

Ubicación: Miguel de Cervantes Saavedra 303, Colonia Granada, CDMX

Con motivo del Mundial 2026, el Museo Jumex presenta una exposición que explora el futbol y el arte. Foto: Museo Jumex

3. Palacio de Iturbide

El Museo Palacio de Iturbide presenta la exposición “Copa de arte popular y futbol”, que exhibe 145 piezas elaboradas por artesanas y artesanos del país.

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Durante el recorrido observará piezas creadas con técnicas y materiales distintos como cartonería, textil, cera y metales, creando obras que unen tanto la tradición mexicana como la pasión por el fut.

Costo: gratis

Horario: lunes a domingo de 10:00 a 19:00 horas

Ubicación: Palacio de Cultura Banamex – Palacio de Iturbide, Madero 17, Centro Histórico, CDMX

4. Museo Yancuic

El Museo Yancuic también se une a la fiesta de la Copa del Mundo con una exposición de 3 pisos dedicados a memorabilia del futbol y artículos como jerseys, balones, zapatos, banderines, periódicos y trofeos que han marcado las épocas del deporte.

Al inicio del recorrido recibirás un pequeño álbum que debes completar con sellos distribuidos en 16 estaciones. En todas estas salas encontrarás artículos de leyendas del balompié como la corona de Pelé.

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Y, al finalizar, podrás divertirte en mesas de futbolito, canchas y porterías, lo que añade un toque interactivo a la visita.

Costo: gratis

Horario: miércoles a domingo de 09:00 a 20:00 horas

Ubicación: Acceso por, Ermita Iztapalapa, Los Ángeles, Iztapalapa, CDMX

El Museo Yancuic exhibe una muestra con artículos de leyendas del fútbol. Foto: Instagram @turismo_cdmx_

5.Museo Nacional de Antropología

El Museo Nacional de Antropología une el futbol y el lente de la fotógrafa Annie Leibovitz en una exposición del Mundial de 1986. Es un plan perfecto para quienes disfrutan recordar los mejores goles y equipos de la historia.

Otro dato curioso es que dentro de los retratos de la artista se aprecian los vestigios arqueológicos de ciudades donde se practicaba el juego de la pelota, como Chichén Itzá y Teotihuacán.

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Entrada general: gratis los domingos. Entre semana cuesta $105.00 para nacionales y extranjeros residentes, y $210.00 para visitantes internacionales.

Horario: martes a domingo de 09:00 a 18:00 horas

Ubicación: Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n Col. Chapultepec Polanco. Alc. Miguel Hidalgo, CDMX

Estos museos gratuitos en la Ciudad de México son una excelente alternativa para quienes visitan la capital durante el Mundial, pues les permiten complementar la experiencia deportiva con actividades culturales de gran valor y sin afectar el presupuesto.

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