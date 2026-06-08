En plena Huasteca Potosina emerge una obra que combina naturaleza y surrealismo: el Jardín Escultórico Edward James. Este espacio es único en su estilo en Latinoamérica y un destino imperdible al visitar San Luis Potosí.

Ubicado en el Pueblo Mágico de Xilitla, sus estructuras gigantes, escaleras imposibles y senderos son un sueño y un atractivo imperdible en este destino.

¿Cuál es la historia del Jardín Escultórico Edward James?

Nombrado Monumento Artístico de la Nación en 2012, el Jardín Escultórico Edward James fue creado por el poeta y artista britanico, Edward Frank Willis James. En esta obra, lo orgánico y lo artificial conviven en un mismo espacio.

Con la idea de tener su propio Jardín del Edén, el artista inició la construcción del proyecto después de una helada que destruyó miles de orquídeas que había plantado en la zona.

Sin tener planos definidos, construyó todos los espacios del jardín como lo iba dictando su imaginación, tomando como inspiración sus viajes y las plantas que amaba.

Al tratarse de un espacio que fue creado únicamente para la contemplación personal, muchas de las estructuras tienen un diseño poco funcional. Y de hecho, Edward James solo visitaba el lugar durante ciertas temporadas.

Tras su fallecimiento en 1984, la construcción del proyecto se detuvo y no fue hasta 1991 en que el espacio fue rehabilitado para abrir sus puertas al público.

¿Cuánto dura el recorrido en el Jardín Escultórico Edward James?

El Jardín Escultórico Edward James envuelve a los visitantes entre columnas de flores gigantes, arcos góticos, escaleras que terminan en el aire y pasillos que conducen a pozas naturales o que simplemente parecen no tener fin.

Muchas de sus estructuras fueron inspiradas en las orquídeas y la exuberancia de la Huasteca Potosina.

De las 37 hectáreas que conforman la zona y que están destinadas a la conservación ecológica, únicamente 9 forman parte del jardín.

Durante el recorrido, que dura aproximadamente una hora y media, los visitantes pueden contemplar cerca de 28 estructuras entre las que destacan:

“La escalera al cielo”

“El Portón de San Pablo”

“Las orquídeas” de concreto

“Las manos del gigante”

Aquí mismo fluyen cascadas y pozas naturales de color turquesa.

Más de 28 estructuras surrealistas te esperan a lo largo de este jardín. Foto: Las Pozas Edward James

Leer también Cuánto cuesta entrar a La Cuadra de Luis Barragán, cerca de CDMX

¿Cuánto cuesta la entrada al Jardín Escultórico Edward James este 2026?

Puedes comprar tus boletos en línea, hasta con 60 días de anticipación (laspozasxilitla.org.mx), o en taquilla física (solo para el mismo día).

En línea, la entrada cuesta $170 pesos por persona y tienes más opciones de horarios. Si compras tus boletos en el lugar, la tarifa es de $180 pesos y es probable que tengas menos horarios a elegir.

Adultos mayores y niños de 6 a 12 años tienen descuento. Menores de 6 años entran gratis.

Aportación al guía (obligatoria): $30 por persona

Por motivos de conservación, el cupo es lim itado y solo se puede recorrer el lugar en compañía de un guía.

Si compraste en línea, lleva tu boleto impreso o una copia en pantalla lista para mostrar. La señal de internet es bastante limita.

El Jardín Escultórico ofrece varias experiencias con costo adicional, como pedidas de mano, acceso a espacios más íntimos, sesiones fotográficas, etcétera.

El Jardín Escultórico Edward James se ubica en el Pueblo Mágico de Xilitla. Foto: Las Pozas Edward James

Ubicación: Camino Paseo Las Pozas s/n, Barrio La Conchita, 79902 Xilitla, S.L.P

Horarios: De miércoles a lunes desde las 09:00 a las 18:00 horas.

Leer también Lánzate a esta carrera nocturna en CU bajo las estrellas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters