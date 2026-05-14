No muy lejos de CDMX hay muchísimos destinos para conocer en fin de semana. Nosotros te proponemos visita alguno de estos 5 lugares con actividades en Edomex, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro o Morelos.

1. Tour guiado al Santuario de Chalma

Entre los cerros del sur del Estado de México (a poco más de 2 horas de CDMX) se encuentra uno de los templos católicos de mayor peregrinaje en México: el Santuario de Chalma, una joya neoclásica del siglo XVIII.

A un costado del templo pasa el río del mismo nombre, que nace de un manantial cercano. Es considerado sagrado desde tiempos prehispánicos, por lo que es común ver a personas en un ritual de danza —muestra del sincretismo religioso— en honor al Señor de Chalma.

Foto: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México

Para conocer a fondo el simbolismo e historia del sitio, el fin de semana Paseos Culturales INAH tendrá el recorrido ‘¡Vamos a bailar a Chalma! Una tradición prehispánica y novohispana’, guiado por el historiador Sergio Fuentes Martínez y el maestro en Estudios Mesoamericanos Rafael Flores Hernández.

Cuándo: domingo 17.

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Precio: $900 pesos por persona e incluye transporte redondo.

Sitio: paseosculturales.inah.gob.mx/index.php/inicio

2. Visita la Ruta de la Miel en Tlaxcala

En medio de los paisajes pulqueros y agrícolas de Tlaxcala, en la Hacienda San Juan Bautista Tepeyahualco, a 2 horas y media de la CDMX, hay un proyecto agroecológico: la Ruta de la Miel.

La agencia Espíritu Aventurero ofrece un tour este fin de semana para conocer el santuario de la abeja.

Te prestarán un traje de apicultor para interactuar con estos insectos y probar mieles y otros productos derivados.

Foto: La Ruta de la Miel

El recorrido incluye la visita a un campo de girasoles cercano y un paseo por el centro de Tlaxcala capital.

Cuándo: sábado 16.

Precio: desde $1,370 pesos por persona. Considera llevar $150 extras para entrar al campo de girasoles.

Sitio web: espirituaventurero.com.mx

3. Entra a la Mina de Acosta en Real del Monte

Las montañas boscosas, cerca de Pachuca, Hidalgo, atrajeron a empresarios y trabajadores británicos, estadounidenses y mexicanos entre los siglos XVIII y XX por sus minas de plata, principalmente.

Uno de sus legados son los que ahora se denominan 'pueblos mágicos' en el Corredor de la Montaña, como Real del Monte, a 2 horas de CDMX.

Este pueblo en particular, conserva vestigios de ese pasado, como el Museo de Sitio Mina de Acosta, donde se aprecian los trabajos de aquella industria desde 1727, las máquinas de vapor inglesas de 1824, las adecuaciones por mineros mexicanos en 1870 y la modernización estadounidense a inicios del siglo XX.

Foto: Museo de Sitio Mina de Acosta

El recorrido incluye acceso a la mina, de 400 metros de largo y hasta 170 metros de profundidad.

Abrirá el fin de semana de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $120 pesos por persona y $100 para adultos mayores, estudiantes y profesores.

Facebook: ‘Museo de Sitio Mina de Acosta/ Oficial’.

4. Paseo en tren en viñedo de Querétaro

A casi 3 horas de la CDMX, la Ruta del Arte, Queso y Vino de Querétaro es uno de los destinos preferidos para visitar el fin de semana, con una gran cantidad de experiencias en viñedos.

En De Cote Casa Vitivinícola hay paseos en tren por sus plantaciones, te llevan a su sala de tanques y a la cava para terminar, si lo eliges, con una cata de 3 vinos, un queso regional, un chocolate y galletitas de mantequilla y semilla de cilantro.

Foto: De Cote Casa Vitivinícola

Cuándo: el fin de semana en 3 horarios: 12:30 p.m., 2:30 p.m. y 4:00 p.m.

Precio: $550 pesos por adulto y $350 para menores de edad.

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Sitio: decote.mx/enoturismo

5. Parque Acuático Ojo de Agua en Morelos

¿Buscas un plan refrescante para el fin de semana? Al sur de Cuernavaca, a 1 hora y 40 minutos de CDMX, el Parque Acuático Ojo de Agua es una opción.

Además de albercas, cuenta con varios toboganes de hasta 14 metros de altura, chapoteaderos para niños, río de olas, resbaladillas, una cubeta gigante interactiva, bar y un restaurante.

Este es el pan ideal para estos días de calor. Foto: Parque Acuático Ojo de Agua

Cuándo: abre el fin de semana de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Precio: la entrada tiene un costo de $300 pesos por adulto y $200 para niños menores de 1.30 metros de estatura.

Sitio: parqueacuaticoojodeagua.com/inicio

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