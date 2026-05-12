La CDMX es conocida por su variada escena culinaria: desde puestitos en la calle, establecimientos con gran historia o restaurantes y taquerías con estrella Michelin.

Además, será sede de la experiencia gastronómica Dinner in the Sky, una comida, literalmente, ‘de altura’.

¿Cómo será la experiencia gastronómica Dinner in the Sky?

Dinner in the Sky consiste en una experiencia gastronómica sobre una plataforma que se eleva a unos 45 metros sobre el nivel del suelo.

Foto: Dinner in the Sky México

Primero, te reciben en una carpa con una tabla de quesos de bienvenida.

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Después, eliges tu lugar en la plataforma rectangular con una mini cocina al centro.

La plataforma tiene capacidad para 22 comensales en asientos estilo Fórmula 1. Cada uno puede girar 360° y cuenta con cinturones de seguridad.

Una vez que los comensales están listos, el ‘restaurante móvil’ comienza a subir gracias a una grúa. La elevación máxima es de 45 metros, una altura ideal para observar el paisaje urbano.

Foto: Omar Moreno/El Universal

Arriba, la plataforma da un par de giros lentamente para que aprecies todo el entorno. Los chefs comienzan a preparar cada uno de los 3 tiempos, con su respectivo maridaje, que se sirven en Dinner in the Sky.

Por el momento, no se han revelado los chefs ni el menú que se servirá en esta nueva temporada en CDMX, por lo que te sugerimos estar atento a sus redes sociales.

La duración total de la actividad es de aproximadamente 60 minutos.

¿En qué parte de la CDMX estará la experiencia gastronómica Dinner in the Sky?

La nueva temporada de la experiencia gastronómica Dinner in the Sky se realizará en Campo Marte, un sitio ideal para observar la bandera monumental, el skyline de Paseo de la Reforma y Polanco y parte del Bosque de Chapultepec.

Foto: Dinner in the Sky México

Si planeas llegar en transporte público, las opciones más cercanas son las estaciones Campo Marte o Auditorio de la línea 7 del Metrobús.

¿Qué fechas tendrá Dinner in the Sky en CDMX?

Dinner in the Sky regresará a CDMX por una corta temporada: del jueves 14 al domingo 24 de mayo, aunque no estará disponible de lunes a miércoles.

Jueves y viernes tendrá 2 horarios: 7:00 p.m. y 9:00 p.m. Sábado y domingo ofrecerá 4 turnos: 2:00 p.m., 4:00 p.m., 6:00 p.m. y 8:00 p.m.

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¿Cuánto costará la experiencia de Dinner in the Sky en CDMX?

El costo de la experiencia gastronómica Dinner in the Sky en CDMX será de $3,800 pesos por persona, aunque hasta el 14 de mayo habrá una promoción en $3,300.

Consulta más información en el sitio web: dinnerinthesky.com.mx

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