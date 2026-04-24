En medio del bullicio del Centro Histórico de CDMX, una de sus calles más transitadas resguarda un ‘secreto’ gastronómico: Taco Tasting Room.

Similar a los bares estilo speakeasy —escondidos, casi irreconocibles e íntimos—, en esta taquería para tan solo 14 personas se ofrece un menú degustación diseñado por el chef Pepe Salinas, siendo protagonista: el taco.

Te contamos cómo fue nuestra experiencia en este ‘viaje’ de sabores e ingredientes que van desde Baja California hasta Yucatán.

¿Dónde está Taco Tasting Room?

La taquería Taco Tasting Room se encuentra en Avenida 5 de Mayo 47, en la planta baja del Hotel Canada Central & Rooftop y a tan solo una calle del Zócalo de CDMX.

Foto: Omar Moreno. El Universal

¿Cómo es Taco Tasting Room de CDMX?

La entrada a Taco Tasting Room es muy pequeña y casi imperceptible entre tantos comercios, aunque una vez dentro, se percibe una atmósfera cálida e íntima, no solo por su tamaño, también por el trato amigable de los hostess y del chef, ‘aderezado’ con música ambiental muy animada: salsa, cumbias sonideras y texanas y banda.

Los tonos de las paredes y los muros son oscuros. El alargado espacio se ilumina tenuemente con tiras de LED y lámparas pequeñas.

Foto: Taco Tasting Room

Hay una pared con mazorcas grabadas en piedra, artesanías mexicanas como máscaras de tecuanes, velas escamadas e incluso algunas hojas de maíz secas y vegetación como adorno.

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El ‘corazón’ de Taco Tasting Room es una barra de granito oscuro con capacidad para 14 personas. De un lado, los comensales, y del otro, los cocineros y mixólogos.

Fotos: Taco Tasting Room

La cercanía genera plática e interacción. La vista es directa a la preparación de los platillos y bebidas, a parrillas, comal y brasero.

¿Cómo es la experiencia gastronómica de Taco Tasting Room?

La experiencia comienza con una kombucha de jamaica y la descripción de 4 salsas que serán utilizadas: macha con chile cascabel; verde con aguacate; con chile serrano macerado con aceite de oliva y salsa de habanero tatemado con café y canela.

La degustación es de 10 tiempos.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Desde el arranque, el chef y los hostess explican cada creación y un sommelier brinda información del maridaje.

El primer tiempo es un granizado de aguachile rojo con furikake de camarón —de consistencia parecida a un raspado—, seguido de una tostada de kampachi, ikura y mandarina.

Fotos: Taco Tasting Room

En mi opinión, el tercer y el cuarto platillo son las ‘estrellas’ del menú: una enchilada de mole blanco (o de novia) con corazones de girasol, espárragos y flores comestibles —un guiño a los ramos matrimoniales— y una quesadilla adobada de langosta, queso St. Paulin de San Miguel de Allende y lichi confitado. Son una verdadera delicia.

Entre conversaciones amenas y bastantes carcajadas, la experiencia gastronómica de Taco Tasting Room continúa con unos deliciosos esquites de rib eye sonorense con mayonesa de chapulín y tuétano; un taco de carnitas de lechón con salsa roja fresca y chile manzano y un imperdible: el taco de gaonera de wagyu cross.

Foto: Omar Moreno. El Universal

La parte salada finaliza con una enchilada de mole negro con plátano manzano y cacahuates, que tú mismo debes pelar para extraer las semillas y colocarlas en la tortilla. Su toque dulzón advierte la llegada de los postres.

Primero, un flan de arroz con leche y caramelo de higo que se sirve en forma de calavera sobre un plato de barro negro. Finalmente, un sorbete de zapote negro y naranja con una curiosa combinación de sabores dulces y salados.

¿Cómo es el maridaje de Taco Tasting Room?

Por un costo extra, la experiencia gastronómica de Taco Tasting Room se complementa con maridaje, ya sea con o sin alcohol.

Cualquiera que sea el caso, la primera bebida es ‘Canelo’, un jugo de zanahoria con canela.

Si eliges la opción con alcohol, incluye un vino blanco Totol del Valle de Guadalupe, Baja California; un vino moscatel Apis del Desierto de El Paredón, Coahuila, y un vino tinto Facilis de la Toscana italiana.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Para quienes no ingieren bebidas alcohólicas, las opciones son un vino tinto sin alcohol Le Naturel Zero Zero de España; ‘Coco’, un shot de agua de coco y epazote y ‘Fresa’, una mezcla de jugo de toronja y fresa, agua mineral y un toque de pimienta negra molida.

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También puedes pedir otras etiquetas de vino, destilados (sotol, tequila, whisky, raicilla, ginebra y ron) y mixología mexicana: carajillo de café de olla, mezcalita de xoconostle, margarita de nopal y el negroni con cacao.

¿Cuáles son los horarios de Taco Tasting Room?

Taco Tasting Room ofrece diversas sesiones durante la semana, excepto los martes que permanece cerrado.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Los lunes, miércoles y jueves hay 3 horarios: 1:30 p.m., 4:30 p.m. y 8:30 p.m.; los viernes, sábados y domingos hay experiencias a la 1:00 p.m., 3:30 p.m., 6:00 p.m. y 8:30 p.m.

La duración es de aproximadamente 2 horas.

¿Cuánto cuesta la experiencia de Taco Tasting Room?

La experiencia de Taco Tasting Room tiene un costo de $1,500 pesos por persona e incluye el menú de 10 tiempos.

Foto: Omar Moreno. El Universal

El maridaje sin alcohol cuesta $950 por persona, mientras que hay 2 opciones con alcohol: el clásico en $1,250 y el premium —con otras etiquetas— en $3,500.

Reserva en la página de OpenTable.

Más información en el sitio web: tacotastingroom.com

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