Friends es una de las series más exitosas y vistas en el mundo. Y aunque hace más de 20 años se emitió su última temporada, sigue siendo muy popular y causando furor.

Ahora, las historias de Rachel, Chandler, Ross, Mónica, Joey y Phoebe estarán más cerca de sus fanáticos mexicanos, pues la experiencia inmersiva oficial del programa llegará pronto a CDMX.

¿En dónde estará la experiencia inmersiva de Friends?

La experiencia inmersiva lleva por nombre The Friends Experience: The One in Mexico City, y estará en el Casino del Bosque del Lienzo Charro, al poniente de la CDMX, donde hasta hace poco se encontraba la experiencia inmersiva Tim Burton, El Laberinto.

Foto: Fever

La dirección es: Avenida Constituyentes 500, Colonia Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, frente al CECYT 4 del IPN, cerca de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec y el Panteón Civil de Dolores.

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Si planeas llegar en transporte público, puedes utilizar la línea 3 del Cablebús y bajar en la estación Charrería, justo afuera del recinto.

¿Cómo será la experiencia inmersiva de Friends en CDMX?

El recorrido de la experiencia inmersiva de Friends consistirá en diversos sets interactivos cargados de nostalgia, recreaciones minuciosas del departamento de Mónica y Rachel, con su icónica puerta morada; la sala de Joey y Chandler, con su futbolito y los sillones reclinables; y el café Central Perk, donde podrás sentarte en el entrañable sillón naranja.

Foto: Fever

Prepara la cámara, porque The Friends Experience: The One in Mexico City estará diseñada para tomarte fotografías, tal como si estuvieras en los escenarios que utilizaron para filmar la serie.

Muchos de los props que verás son originales, e incluso habrá oportunidad de acceder a un armario con una colección de vestuarios utilizados por los personajes, los cuales podrás probarte.

Foto: Fever

También tendrás oportunidad de recrear escenas icónicas, como la de Ross cuando dijo ‘pivot!’, pues se instalarán las escaleras por las que intentaron subir el sofá en el capítulo ‘The One with the Cop’.

La experiencia inmersiva de Friends también contará con una zona de comida y bebidas inspirada en la serie.

¿Cuánto costará la entrada a la experiencia inmersiva de Friends?

Aún no se ha revelado la tarifa de acceso a la experiencia inmersiva de Friends en CDMX, aunque se habilitó una lista de espera para obtener boletos en preventa.

Foto: Fever

Las entradas estarán disponibles en el sitio web de Fever a partir del miércoles 22 de abril a las 10:00 a.m.

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¿Cuándo abre la experiencia inmersiva de Friends en CDMX?

Podrás visitar la experiencia inmersiva de Friends en CDMX a partir del viernes 15 de mayo.

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