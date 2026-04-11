Plaza Carso, al poniente de CDMX es un complejo inmobiliario, comercial y de entretenimiento, con atractivos como el Museo Soumaya y el Acuario Inbursa, además de teatro y algunas experiencias inmersivas.

Aquí, puedes pasar un día de entero con tus personas favoritas. Conoce sus 7 propuestas de entretenimiento.

¿Qué atracciones hay en Plaza Carso?

1. El Rey León en el Teatro Telcel

La apertura del musical El Rey León es apabullante. Conmueve hasta el espectador menos entusiasta de este género teatral. Nadie se lo espera: los ‘pelitos’ de la piel se erizan al escuchar el enérgico llamado de Rafiki: “Nants ingonyama bagithi baba”, la icónica frase de la canción ‘Circle of Life’ (‘El ciclo sin fin’ o ‘El ciclo de la vida’). Enseguida, los animales de la sabana acuden a la presentación del pequeño Simba.

Las danzas, la música en vivo, el ingenioso vestuario, las imponentes figuras, los dramáticos contraluces y las marionetas: cada detalle ha contribuido a que la obra se haya presentado en 24 países, y este año cumpla 28 años en escena.

Así es como el Teatro Telcel retumba con el gran musical de Broadway, uno de los mejores de todos los tiempos.

Foto: Disney Theatrical Group

Hay funciones de jueves a domingo, desde $1,041 pesos por persona, si tu compra es anticipada.

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2. Museo Soumaya

La sede ubicada en el ‘Nuevo Polanco’ es una estructura vanguardista, plateada y asimétrica diseñada por el arquitecto mexicano Fernando Romero.

En el edificio de 46 metros de altura se distribuyen seis plantas interconectadas que exhiben seis mil piezas de arte mexicano y europeo (muchas de ellas, réplicas).

Foto: Fernando Paleta. Pexels

Durante el recorrido, el visitante admira obras de antiguos maestros europeos, la ‘era de Rodin’, piezas del romanticismo e impresionismo, arte virreinal, paisajismo, corrientes de vanguardia, moda y artes aplicadas. Su objetivo es el “arte para todos”.

La entrada es gratuita.

Sitio web: museosoumaya.org

3. Museo Jumex

Institución dedicada a promover el arte contemporáneo entre públicos diversos. En sus salas se exhiben permanentemente obras de la colección Jumex, además de exposiciones temporales.

Foto: Fundación Jumex Arte Contemporáneo

Su peculiar edificio fue diseñado por el arquitecto británico David Chipperfield. Cuenta con visitas guiadas gratuitas y privadas ($100 pesos por persona).

La entrada es libre.

Sitio web: fundacionjumex.org

4. Acuario Inbursa

Resguarda más de 14 mil ejemplares de 350 especies que habitan océanos, manglares y ríos. Admira corales, mantarrayas, tortugas, medusas, tiburones y pingüinos.

Foto: Sectur CDMX

Además del recorrido, cuenta con varias experiencias, como el acuario interactivo, la clínica polar, cenas románticas y espectáculos inmersivos de temporada.

Desde $330 pesos (incluye acuario interactivo).

Sitio web: acuarioinbursa.com.mx

5. Inspark

Es ‘el parque del futuro’. En la sucursal de Plaza Carso pasa por 13 experiencias inmersivas de realidad virtual, realidad aumentada y arte digital, incluidos varios simuladores y una infinity room.

Desde $ 349 pesos por persona.

Sitio web: inspark.com.mx

6. GoKartmanía

Si buscas velocidad y descargar adrenalina, súbete a un kart de origen europeo y conduce por estas pistas de carreras bajo techo, reconocidas por sus servicios y tecnología de última generación, como unas de las mejores de México.

Foto: GoKarManía

En esta sucursal son bienvenidos mayores de ocho años y principiantes. Ofrece varios formatos de carreras y hasta una clínica de karting.

Desde $449 pesos por persona + licencia de piloto (desde $100 pesos; dura un año).

Sitio web: gokartmania.com.mx

7. FlyOver México

El primer teatro volador en Latinoamérica consiste en una plataforma de asientos que se eleva a varios metros del suelo para simular un vuelo por diversos paisajes y ciudades de México.

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Siente el movimiento, el viento y otros efectos sensoriales. La atracción va acompañada de 25 salas inmersivas y un ‘dark ride’ inspirados en lugares y aspectos culturales de nuestro país.

Precio: $299 pesos.

Sitio web: flyovermexico.com.mx

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