En Aztlán Feria de Chapultepec, la proyección inmersiva Aqüifera se extiende hasta el fin de semana para sumergirte en la profundidades del mar en plena CDMX.

Descubre más del mundo marino en Aquïfera. Foto: Aqüifera

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el Parque Aztlán anunció la extensión de Aqüifera dentro del Pabellón Inmsersivo, la cual formó parte del Festival del Bosque 2026 en Chapultepec, mismo que terminó el pasado fin de semana.

Qué ver en la proyección inmersiva Aqüifera en Parque Aztlán

Gracias a su formato envolvente de 360 grados, Aqüifera ofrece una experiencia visual y sonora que permite explorar la profundidad de los océanos para descubrir especies marinas y sus ecosistemas.

Este recorrido sensorial combina arte, tecnología y conciencia ambiental sobre la importancia del agua y la conservación de los ecosistemas marinos.

Aqüifera no solo busca sorprender por su gran formato, también impactar sobre el cuidado de este recurso vital.

Un espacio para que chicos y grandes conozcan más del mundo marino. Foto: Aqüifera

Mediante el uso de la tecnología, cada imagen, efecto visula y sonido envolvente se diseñó para que el público se conmoviera ante la belleza de este universo marino.

Desde arrecifes coloridos, pasando por extrañas especies hasta los gigantes del mar, esta proyección 360 va dirigida a visitantes de todas las edades.

Cuánto cuesta la entrada a Aqüifera en Parque Aztlán

El acceso a Aqüifera en Aztlán Feria de Chapultepec es gratuito.

Las funciones están organizadas para grupos de hasta 150 personas aproximadamente, lo que permite mantener una experiencia cómoda, ordenada y plenamente inmersiva.

Cuándo termina Aqüifera en Parque Aztlán

Esta proyección inmersiva estará abierta al público hasta el fin de semana. Concluye el domingo 12 de abril.

Está disponible de 12:00 a 20:00 horas.

Aqüifera ha ampliado su tiempo de exhibición en Parque Aztlán. Foto: Aqüifera

En dónde está la proyección inmersiva Aqüifera

Aqüifera se lleva a cabo en el Pabellón Inmersivo del Parque Aztlán, un espacio diseñado especialmente para integrar tecnología, arte y narrativa con propuestas culturales innovadoras.

Dirección: Avenida de los Compositores s/n, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

El parque cuenta con estacionamiento, aunque también es de fácil acceso mediante transporte público:

Metro: estación Constituyentes de la línea 7

Cablebús: estación Panteón de Dolores de la línea 3

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