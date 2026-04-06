¿Qué hacer si tu boleto de avión tiene el código SSSS?

En tu boleto de avión aparecen datos básicos como tu nombre, asiento, hora de embarque y código de reserva; aunque hay ocasiones en las que puede mostrar códigos poco conocidos como el SSSS.

Estas letras llaman la atención, generan curiosidad y hasta preocupación. Sin embargo, aquí te explicamos su significado y lo que debes hacer si tu pase de abordar las tiene.

Antes de abordar, revisa si tu boleto de avión tiene el código SSSS. Foto: Freepik

¿Qué significa el código SSSS en tu pase de abordar?

Si después de hacer el check-in observas que tu boleto tiene este código, lo primero que debes saber es que significa Secondary Security Screening Selection (Selección Secundaria de Seguridad), y se coloca bajo las parámetros de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA por sus siglas en inglés).

En la práctica, quiere decir que como viajero necesitas atravesar por una inspección adicional antes del abordaje.

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Aparece principalmente en vuelos a Estados Unidos y no necesariamente indica problemas legales, sino que hay ocasiones en las que se coloca de manera aleatoria.

También es probable que le aparezca a las personas que presentan conductas sospechosas (como comprar boletos de última hora o pagar grandes cantidades en efectivo), pasajeros con antecedentes penales o con apellidos ligados a personajes fichados por las autoridades.

De acuerdo con Juan Antonio Darias Montilla, especialista en aviación y abogado, el código SSSS fue implementado por las autoridades estadounidenses después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 e implica una revisión secundaria de seguridad.

Si el código SSS se colocó de manera aleatoria, en el futuro ya no volverá a aparecer. Foto: Freepik

Durante la inspección, un agente puede hacer pruebas con hisopos en el equipaje, revisar las manos y el calzado para detectar posibles restos de explosivos, o buscar posibles objetos prohibidos en los bolsillos.

Existe la posibilidad de que las autoridades hagan preguntas sobre el motivo del viaje, la cantidad de dinero que lleva el pasajero, los lugares que planea visitar y su profesión.

¿Qué hacer si tu boleto de avión tiene el código SSSS?

Lo primero es no caer en pánico; según el informe del Senado de Estadps Unidos, no existe manera de evitar esta revisión y lo mejor es cooperar con las autoridades para agilizar el proceso de abordaje.

Por eso, siempre llega 3 horas antes de un vuelo internacional para resolver cualquier contratiempo.

Tampoco muestres actitudes defensivas ni resistentes. Entre más ágil sea el proceso, tanto tú como el personal de la aerolínea y el aeropuerto podrán retomar sus actividades.

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¡Ojo! Si el código SSSS te ha aparecido en repetidas ocasiones y no se ha demostrado que estés involucrado en actos ilícitos, tienes la opción de presentar una queja a través del Programa de Consultas y Reclamaciones para Viajeros (DHS TRIP), disponible en dhs.gov/dhs-trip.

En el sitio web es posible levantar reportes por embarque aéreo denegado o retrasado, pruebas de detección adicionales repetidas o entrada a los Estados Unidos denegada o retrasada, ya sea por aeropuerto, paso fronterizo o puerto marítimo.

EL DHS TRIP sirve para presentar quejas sobre dificultades durante los controles de viaje. Foto: Unsplash

Aunque puede resultar incómodo o tardado, este procedimiento forma parte de las medidas internacionales para garantizar la seguridad de todos los pasajeros.

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