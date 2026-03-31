Si una de tus películas favoritas es El Laberinto del Fauno –dirigida por el mexicano Guillermo del Toro–, entonces tienes que saber que muy pronto podrás invitar a tu crush, pareja o amigos a verla en un espacio emblemático del Bosque de Chapultepec.

Esta proyección forma parte del Festival Cácaro 2026, que será celebrado en diversos puntos de la Ciudad de México, entre los que se incluye la Casa del Lago UNAM.

Te contamos los detalles de la experiencia.

No te puedes perder la proyección de este filme por su 20 aniversario. Foto: Facebook Casa del Lago UNAM

¿De qué trata el Festival Cácaro 2026?

El Festival Cácaro (Creando Acceso al Cine, al Arte y a la Representación Original) regresa este 2026 con su segunda edición; se trata de una iniciativa que busca acercar el cine nacional a públicos de distintas edades.

La denominada "pachanga del cine mexicano” ofrecerá una selección de películas que serán proyectadas durante 9 días en 16 sedes de la CDMX.

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Por ejemplo: el Monumento a la Revolución, la Cineteca Nacional de Xoco, el Centro de Cultura Digital y el Teatro Sergio Magaña.

Parques, centros culturales y recintos emblemáticos se convertirán en salas de cine, aptas para las personas que son aficionadas del séptimo arte mexicano.

¿Cuándo se proyectará El Laberinto del Fauno en Chapultepec?

En esta ocasión, el Festival Cácaro, dentro de la sección “Palco”, proyectará El Laberinto del Fauno (2006) con motivo de su 20 aniversario.

Así que aparta el próximo miércoles 22 de abril a las 19:00 horas.

Si aún no la has visto, tienes que saber que es una película ambientada en la posguerra española y sigue al personaje de Ofelia, una niña que descubre un mundo fantástico tras conocer a un misterioso fauno que le revela que está destinada a convertirse en la princesa del inframundo. Pero para lograrlo se enfrenta a tres riesgosas misiones.

Ganadora de 3 premios Óscar, esta es una obra clásica en la filmografía de Guillermo del Toro, por lo que aquí se invita a las nuevas generaciones a comprender su trascendencia.

La proyección de “El laberinto del fauno” será gratuita. Foto: IMDB

Para completar la experiencia, dentro del Festival Cácaro 2026 habrá otras secciones y actividades para participar:

Selección competitiva “Imágenes jóvenes”: 18 cortometrajes de documental, animación y cine experimental.

Encuentro de Escuelas de Cine: espacio de diálogo, mentorías y creación colectiva.

Luneta: muestra de cine mexicano contemporáneo.

Palco: clásicos del cine nacional y latinoamericano.

Funciones especiales: películas sobre infancia, la familia y la representación en el cine.

¿Dónde está la Casa del Lago UNAM?

La entrada a la proyección de El Laberinto del Fauno será gratis.

Únicamente debes llegar puntual a la Casa del Lago UNAM, la cual se encuentra en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

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Si quieres conocer el resto de actividades y horarios del Festival Cácaro 2026, te recomendamos visitar el sitio de la Secretaría de Cultura o sus redes sociales.

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