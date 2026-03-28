¿Eres de alma creativa y amante de las experiencias inmersivas? Entonces pon atención porque Imagine Museum llegó a Polanco con un llamativo recorrido con arte contemporáneo.

Aquí, los asistentes pueden caminar, sentir y volverse parte de las obras.

Sigue leyendo para saber de qué trata, cuánto cuesta la entrada y dónde está.

Imagine en Human Museum es una exposición lejos de lo tradicional. Foto: Instagram @_imagine_m_

¿De qué trata la experiencia Imagine Museum?

Originario de Japón, Imagine Museum es una experiencia inmersiva que funciona como “archivo vivo del arte del futuro”.

El concepto de este recinto parte de la idea de que existen emociones, impulsos e intuiciones que aún no se pueden nombrar, pero que el arte puede revelar.

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De esa misma premisa nace Imagine Museum, exposición multisensorial que rompe las reglas tradicionales porque no sigue una narrativa ni un recorrido obligatorio. En realidad, cada visitante decide cuánto tiempo quedarse en cada sala, qué observar y cómo interactuar con el espacio.

Según el sitio oficial del museo, esta experiencia no sólo te propone detenerte, explorar a tu ritmo y conectar con los visuales de cada pieza, sino que también pretende transformar la manera en la que aprecias el arte.

¿Qué hay en la experiencia inmersiva Imagine Museum?

Imagine Museum es el plan perfecto para ir con amigos, en pareja o solo.

Todas las salas de la exposición fueron diseñadas para estimular la imaginación y los sentidos, al mismo tiempo que el visitante conoce tendencias actuales del arte digital.

Durante el trayecto se aprecian:

Estructuras envolventes.

Juegos de luz.

Elementos interactivos.

Mezcla de arte contemporáneo con juegos lúdicos.

Además, las salas integran moda, objetos creativos y detalles inesperados con el objetivo de producir emociones y hasta momentos memorables para capturarlos en fotografías.

Imagine Experience ofrece diferentes spots para tomarse fotografías. Foto: Instagram @_imagine_m_

¿Cuál es el costo de entrada a la experiencia inmersiva Imagine Museum?

Los precios de la entrada a la experiencia inmersiva Imagine Museum varían según el día:

Lunes, martes y miércoles: $149 pesos por persona.

Jueves, viernes sábado y domingo: $199 pesos por persona.

Una manera de conseguir las entradas es en su portal oficial: humanjapan.us/collections/tickets

Abre todos los días de 11:00 a 20:00 horas.

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Se recomienda comprarlas con anticipación.

Ubicación: Imagine Museum se localiza en Avenida Presidente Masaryk 393, Polanco, CDMX.

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