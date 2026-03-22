En un panteón hay muchas historias ocultas y misteriosas que provocan un ambiente intrigante y, para muchos, emocionante. Los que hay en CDMX no son la excepción.

Si alguna vez soñaste con contactar a entes del más allá directamente en un cementerio, no te puedes perder la experiencia del Tour Insólito: El Panteón (Pantheon), organizado por la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal (AMIP).

Te contamos los detalles.

¿Qué es el Tour Insólito?

El Tour Insólito es una experiencia organizada por la AMIP y su fundador Antonio Zamudio desde hace varios años. Se lleva a cabo en diversas fechas a lo largo del año y en distintos sitios embrujados de la CDMX.

Foto: Tour Insólito

Zamudio indica que no se trata de una casa del terror con sustos o apariciones todo el tiempo, sino de una actividad en la que los asistentes se convierten en investigadores para entablar comunicación con los entes y capturar alguna evidencia de su existencia.

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Los lugares donde se lleva a cabo el Tour Insólito son previamente investigados por los miembros de la AMIP, así que cada venue tiene sus propias historias y apariciones confirmadas.

¿Cómo será el Tour Insólito en un panteón de CDMX?

El Tour Insólito: El Panteón (Pantheon), se desarrollará en un cementerio al sur de la CDMX, aunque por temas de seguridad y logística no está permitido revelar cuál.

Sin embargo, de acuerdo con Antonio Zamudio, fundador de la AMIP, su equipo investigó el lugar entre 2006 y 2007 y confirmó la presencia del fantasma de un niño de aproximadamente 6 años.

Foto: Tour Insólito

Se dice que se trata de un infante que vivió a finales del siglo XIX y que fue enterrado vivo en un estado de catalepsia. Zamudio indica que, a pesar de haber fallecido en su ataúd y debido a su corta edad, el espíritu no tiene noción que ya partió de este mundo, razón por la que continúa apareciendo con actitudes juguetonas y ‘normales’ en un niño.

Además, menciona que hay un segundo fantasma correspondiente a una señora de finales de la década de los 20. Es conocida como la ‘dama de blanco’ porque, en las noches, su silueta alba camina cerca de una tumba donde hay una escultura de una mujer llorando.

Sabiendo ambos casos, la finalidad del Tour Insólito: El Panteón (Pantheon) será explorar el cementerio y contactar con las ánimas a través de diferentes experimentaciones y actividades, tales como sesiones espiritistas, de ouija, con espejos y con el péndulo victoriano.

Foto: Tour Insólito

Deberás estar atento en todo momento, porque los miembros de AMIP te indicarán cómo capturar posibles evidencias fantasmales, principalmente fotografías y audios.

¿Cuándo será el Tour Insólito en un panteón de CDMX?

¿Listo para una noche en el cementerio? El Tour Insólito: El Panteón (Pantheon) será el sábado 28 de marzo a las 8:00 p.m.

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Por el momento, es la única fecha planeada por la AMIP.

¿Cuánto cuesta el Tour Insólito en un panteón de CDMX?

El costo de la experiencia de El Tour Insólito: El Panteón (Pantheon) tiene un costo de $750 pesos por persona.

Considera que habrá un cupo máximo de 40 asistentes.

Más información al teléfono: (55) 4290 4107.

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