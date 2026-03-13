Los habitantes del pueblo mágico de Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo, cuentan que, desde hace siglos sus espesos bosques y montañas han sido habitados por duendes.

Según la leyenda, el dios Quetzalcóatl proveía de canastas de amaranto a los habitantes de Huasca con la finalidad de alimentarlos. Sin embargo, un día, Huautli, una criatura mágica de baja estatura, se quedó dormido en uno de ellas y fue enviado a la region del actual Huasca por error.

Desde entonces, Huautli habita en la región junto a muchos otros seres similares que poco a poco fueron llegando para proteger el bosque, según se cuenta.

Los relatos e historias de estos pequeños seres son tan comunes que, incluso, uno de sus atractivos turísticos es el Museo de los Duendes, donde hay ‘evidencias’ de su existencia.

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Ahora, la oferta ‘fantástica’ del destino se ampliará con la inauguración de Duendeland, un hotel temático inspirado en estas pequeñas criaturas.

¿En qué parte de Huasca estará el hotel temático dedicado a los duendes?

Duendeland, el hotel temático de duendes, estará en un entorno montañoso, cerca del pueblo mágico de Huasca de Ocampo.

Foto: Duendeland

Desde el centro del pueblo son unos 25 minutos en auto; desde Pachuca son 40 minutos; y desde CDMX son casi 2 horas de camino.

La leyenda del hotel temático dedicado a los duendes en Huasca

Duendeland tiene su propia leyenda relacionada con los duendes.

A orillas de una laguna cercana, estaba la Abuela Pino, un enorme árbol encargado de resguardar la magia del bosque y de ser el hogar del duende guardián Milo y su hija Mavie.

Foto: Brigitta Schneiter. Unsplash

Un día, una sombra oscura enfermó a Mavie. Desafortunadamente, los poderes mágicos de Abuela Pino no pudieron curarla.

Milo, desesperado, emprendió un viaje para encontrar el ‘milagroso’ Pozo de los Deseos, donde elaboró una poción para dársela a su hija.

Sorpresivamente, el brebaje hizo que Mavie volviera a abrir los ojos. Acto seguido, el lago emitió un brillo intenso y, desde ese día, ambos duendecillos se convirtieron en los guardianes eternos del bosque.

¿Cómo es el hotel temático dedicado a los duendes en Huasca?

El hotel temático de los duendes en Huasca de Ocampo tendrá 7 cabañas llamadas ‘madrigueras’, parecidas a las casitas de La Comarca de 'El Señor de los Anillos'.

La experiencia comienza en la recepción, cuyo techo parece un libro abierto; hay un antiguo péndulo mágico en tonos verdes y dorados y un ropero de madera tallada.

Foto: Duendeland

En el caso de las ‘madrigueras’, sus puertas principales son de madera, decoradas con detalles alusivos a sus respectivos nombres (El Lago de las Estrellas, El Corazón de Duendeland, El Pozo de los Deseos, El Refugio de Milo, El Santuario de Luciérnagas, La Casa de los Duendes o La Madriguera de Mavie).

Su arquitectura es de estilo orgánico, con materiales naturales y térmicos para mantener una temperatura ideal sin necesidad de sistemas de aire acondicionado o calefacción.

Foto: Duendeland

Por dentro, las ‘madrigueras’ tienen cama king o queen size en la planta baja, chimenea y un tapanco elevado llamado ‘Nido de los Sueños’, equipado con una cama queen y un tragaluz con vista al cielo estrellado y baño completo.

Por fuera, las cabañas tienen un columpio de madera, fogatero y sala al aire libre.

¿Qué hacer en el hotel temático de los duendes en el pueblo mágico de Huasca?

Las habitaciones y zonas comunes de Duendeland están conectadas con senderos iluminados. Durante la noche podrás caminar y observar algunas madrigueras en miniatura encendidas por dentro, indicando que hay duendes ahí.

Fotos: Duendeland

Se organizarán talleres de pintura en amuletos de cerámica y coronas mágicas; rutas de senderismo que buscan tesoros por el bosque a través de pistas y mensajes codificados; sesiones de cine en una sala subterránea escondida tras un librero; talleres de cocina para niños; noches de cuentacuentos y visitas al Pozo de los Deseos.

¿Cuánto costará una noche en el hotel temático de los duendes en Huasca?

Por apertura, Duendeland ofrecerá una tarifa especial de $3,500 por noche para 2 personas en cualquiera de sus ‘madrigueras’. Incluirá desayuno.

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No se ha mencionado cuándo acabará la oferta, pero la tarifa regular estará en $4,500 pesos por noche. Solo incluirá hospedaje.

Las actividades tendrán costo adicional.

¿Cuándo abre el hotel temático de los duendes en el pueblo mágico de Huasca?

Según las redes sociales de Duendeland, el hotel temático de los duendes en Huasca abrirá el lunes 30 de marzo.

Web: duendeland.com/reserva-duendeland

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