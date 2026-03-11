El 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio, una festividad que los migrantes irlandeses popularizaron en Estados Unidos para homenajear al santo patrono del país, así como para mostrar el orgullo, costumbres y símbolos de Irlanda.

Los festejos incluso han llegado a la CDMX y a otros sitios del país.

Prepárate para ver duendes, shamrocks (tréboles), beber cerveza verde, escuchar gaitas, probar el corned beef y vivir 7 experiencias.

Cerveza gratis por el Día de San Patricio en CDMX

La cervecería artesanal Falling Piano Brewing Co. celebrará el Día de San Patricio con una dinámica muy curiosa.

Del 13 al 17 de marzo, 5 duendes serán escondidos en su fábrica (Coahuila 99, Roma Norte) y bodega (Lago Manitoba 1, Granada), y quien sea el afortunado en encontrarlos, recibirá una jarra de cerveza gratis.

Además, en la compra de 3 cervezas de 355 mililitros en una sola cuenta, te llevarás un vaso conmemorativo.

Para más información, visita el perfil de Instagram: @fallingpianobrewing

San Patricio en el Museo Nacional de las Intervenciones

El Museo Nacional de las Intervenciones - Exconvento de Churubusco es un lugar muy simbólico para los irlandeses y los mexicanos, pues fue ahí donde el Batallón de San Patricio (de migrantes irlandeses) hizo frente al ejército estadounidense para defender nuestra patria en la Batalla de Churubusco.

Cada año, el museo forma parte del Festival Cultural San Patricio México. El 14 de marzo se elaborará un mural y se presentarán conciertos de música celta de Ri Puca, Skal Mo Thalam, la Banda de Gaitas de la Ciudad de México y otras agrupaciones.

Foto: Museo Nacional de las Intervenciones - Exconvento Churubusco

Al siguiente día, el 15 de marzo, en la explanada del museo continuará la fiesta con presentaciones musicales y danzas irlandesas tradicionales por parte de compañías como BYLD Dance Studio, Trinity Irish Dance México, Maguire Academy of Irish Dance, Dance Corps y Antrim Ensamble/InishFree School of Irish Dancing.

Las actividades comenzarán a las 12:00 p.m. y terminarán entre las 4:00 p.m. y 6:00 p.m.

La entrada es gratuita y no se requiere registro previo.

Más información en Facebook: ‘Museo Nacional de las Intervenciones - Ex Convento Churubusco’.

Día de San Patricio en Pinche Gringo BBQ

Pinche Gringo BBQ es un restaurante especializado en el bbq del sur de Estados Unidos. Un par de estas sucursales en CDMX se convertirán en ‘embajadas’ de Irlanda para celebrar el Día de San Patricio.

Foto: Festival Cultural San Patricio México

Desde las 4:00 p.m. del 14 de marzo, Pinche Gringo BBQ Warehouse Polanco tendrá música celta en vivo, espectáculos, juegos, shows irlandeses y concursos, así como un menú (con reuben sándwich y corned beef artesanal) y bebidas especiales como la lucky beer.

Al otro día, la sucursal de Patio-Narvarte contará con las mismas actividades y experiencias, aunque en este caso comenzarán a las 5:00 p.m.

La entrada no tiene costo, pero es de cupo limitado.

Para más información, visita el perfil de Facebook: ‘Pinche Gringo BBQ’.

Desfile del Día de San Patricio en CDMX

Uno de los principales atractivos del Festival Cultural San Patricio México es su desfile: este año irá del Parque Frida Kahlo al Museo Nacional de las Intervenciones, ambos al sur de la ciudad.

Foto: Festival Cultural San Patricio México

Durante el trayecto, se podrá ver una ‘marea verde’ de bailarines celtas, bandas de gaitas, guerreros, duendes y otros personajes típicos de Irlanda.

Fecha: 15 de marzo a partir de las 11:00 a.m.

No hay costo de entrada.

Día de San Patricio en Wallace Whisky Bar

Muy cerca del Parque México, en la colonia Condesa, una casona porfiriana aloja el Wallace Whisky Bar, un pub inspirado en las tabernas irlandesas, con paredes de ladrillo, pisos y muebles de madera de aspecto antiguo.

Se especializa en whisky, con más de 200 etiquetas de este destilado tradicional de Irlanda. También hay cócteles y otros licores.

Foto: Wallace Whisky Bar

El festejo de San Patricio se extenderá del 15 al 17 de marzo. Habrá decoración temática y una selección de bebidas: whisky Jameson, pintas de Guinness, cerveza verde e hidromiel.

Más información en Facebook: ‘Wallace Whisky Bar’.

San Patricio en FES Aragón

No muy lejos de CDMX, en Ciudad Nezahualcóyotl, el Centro de Lenguas de la Facultad de Estudios Superiores Aragón prepara una jornada especial para celebrar el Día de San Patricio.

Las experiencias incluyen un desfile, conferencias temáticas, juegos de la búsqueda del tesoro y bingo y talleres de decoración de tréboles.

Fecha: jueves 19 de marzo, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

La entrada es libre.

Más información en Facebook: ‘Centro de Lenguas FES Aragón’.

Tarde irlandesa en Querétaro

A unos 10 minutos del centro histórico de Querétaro, la cafetería-restaurante suiza Moser Cafe Kultur será la sede del Live Fest, la fiesta más grande del Festival Irlandés San Patricio, organizada por la Comunidad Irlandesa en Querétaro.

Habrá bandas, shows y danzas irlandesas completamente en vivo; lucky beer; pintas de Guinness; whiskey; comida típica y ambiente festivo.

Foto: Moser Café - Kultur

Se celebrará el 14 de marzo a partir de las 4:00 p.m., y el 15 de marzo desde las 12:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $250 pesos por persona. El consumo se cobra por separado.

Para reservaciones, manda Whatsapp al: (442) 607 1562.

