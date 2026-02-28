Saca tus patines porque el Festival Nacional Roller 2026 llega a la CDMX. ¿Qué actividades habrá? En Destinos te contamos los detalles.

Este festival se llevará a cabo em diferentes lugares de la CDMX. Foto: Facebook Rollers Unidos Mexico

Leer también Qué pasa si mi vuelo se cancela por motivos de seguridad

¿Qué es el Festival Nacional Roller 2026?

Este festival es un encuentro de patinadores de todos los niveles, desde los que van iniciando hasta los más avanzados. Por esa razón, contará con diversas rutas en CDMX.

No es una competencia, sino un espacio para divertirse, pasear, compartir una afición y participar de otras actividades, inspiradas en lugares como Teotihuacán y Xochimilco.

¡Presta atención! El primer día del festival tendrá por temática la "Noche de los Dioses" y será el viernes 13 de marzo.

El recorrido tendrá tres rutas para patinar: Avanzado (35km), Intermedio (25km) y Básico (15km). La salida será en el Parque México, en la Condesa, a las 20:00 horas, aunque se debe llegar dos horas antes para una revisión médica.

El festival es apto para toda la familia. Foto: Facebook Rollers Unidos Mexico

El segundo día del festival, el sábado 14 de marzo, ofrecerá actividades inspiradas en Xochimilco. Habrá un recorrido de 22 kilómetros hacia Mezcal Mestizo Gardenias 1, zona chinampera.

La cita será a las 09:00 horas en el Monumento a la Revolución, y la salida a las 10:00. Al terminar la ruta habrá una convivencia en el Jardín Mezcal Mestizo con:

Zona de alimentos

Stands de accesorios

Experiencia de destilados

Opción para subir a trajineras con precio adicional

Regalos y sorpresas

Esta convivencia en particular tendrá un costo de $90.

El domingo 15 de marzo es el tercer día del festival y se llamará "Gran reto Teotihuacán". La misión consistirá en patinar una ruta de 50 kilómetros, por lo que solo podrán participar deportistas avanzados.

La cita es a las 07:30 horas, pero la salida del recorrido está programada a las 08:30 en la explanada del Zócalo con destino a San Juan Teotihuacán.

Dado que son varios kilómetros, se recomienda ir, solo si se cuenta con buena resistencia y condición física.

Finalmente, el último día del festival es el lunes 16 de marzo y la actividad lleva por nombre "Cierre Épico: Parres", dirigida a patinadores intermedios y avanzados, ya que los descensos serán prolongados y, además, se requiere un ritmo de 18km/h.

Este recorrido en patines tendrá una extensión de 55 kilómetros, con destino a la Estela de Luz. La cita es a las 07:45 horas en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), mientras que el banderazo será a las 08:30.

El festival tendrá actividades para diferentes niveles de patinadores y muchas sorpresas. Foto: Festival Roller CDMX

¿Cuánto costará participar en el Festival Nacional Roller 2026?

¡Ve desempolvado tus patines! La entrada al Festival Nacional Roller 2026 será gratis, ya que ha sido pensado para la convivencia entre patinadores, para fomentar la cultura roller y la movilidad alternativa.

Los recorridos de los cuatro días no tendrán costo, pero la convivencia en Xochimilco, los paseos en trajineras y el servicio de barredores (camionetas o vehículos que acompañan a la rodada) sí se pagarán. Este último con un precio de $180.

Si quieres participar, no es necesario reservar ni apartar tu entrada. Simplemente preséntate en las sedes conforme los horarios indicados por la organización Rollers Unidos México en Facebook. ¡A rodar!

Leer también Llega la temporada: San Diego para aficionados a los deportes

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters