En Estados Unidos hay una buena amalgama de deporte, espectáculo y gastronomía. Las grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Boston, Los Ángeles y Dallas acaparan la atención de la mayoría de los turistas por sus inmensos y modernos estadios, la experiencia ‘on field’ y por equipos mundialmente famosos.

Sin embargo, hay algunas menciones extraordinarias. Una de ellas es San Diego que, a pesar de no tener conjuntos con las vitrinas llenas, las experiencias en sus recintos son muy emocionantes —muchas veces premiadas y reconocidas—, por lo que deben estar en tu bucket list, y más si te gustan los deportes.

Te proponemos un viaje para disfrutar del show de los equipos sandieguinos. El trip incluye delicias.

Home run en el Petco Park

El deporte estrella de la ciudad vecina es el béisbol, al igual que en la mayoría de las ciudades del norte de México. Su equipo insignia es los Padres, franquicia fundada en 1969. Se le dio ese nombre en homenaje a los misioneros franciscanos españoles.

Foto: TJ Kolesnik. Unsplash

A partir de 2004 se mudaron al Petco Park, un estadio o ‘parque’ pequeño, moderno y cómodo que fue construido ‘alrededor’ de una joya arquitectónica local: el edificio de la Western Metal Supply Company, de inicios del siglo XX.

A diferencia de casi todos los estadios y arenas en Estados Unidos, este se encuentra en el corazón de la ciudad, en el animado barrio histórico de Gaslamp Quarter, dotándolo de una atmósfera distinta, cerca de muchos restaurantes, bares, hoteles y edificios históricos.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Cuando los Padres tienen juego, un par de calles a la redonda del estadio se hacen peatonales y el ambiente se convierte en un auténtico hervidero con vítores, gritos, porras y personas vestidas con camisetas blancas y delgados bastones café (los colores del equipo de béisbol).

Precisamente afuera del estadio, la Plaza Gallagher es el punto de reunión por excelencia.

Además de las panorámicas del Petco Park, ofrece espacios para disfrutar del ‘pre’ y ‘pospartido’, como las instalaciones artísticas alusivas a los Padres, una zona de juegos para niños (con guantes y bates enormes), un parque para perritos y un anfiteatro con una pantalla enorme en la que se transmiten gratuitamente los juegos.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Tanto fuera como dentro del estadio, es mejor que prepares tu cámara, porque en todos lados hay algo que fotografiar. Estatuas como la de Tony Gwynn (leyenda de los Padres), pelotas monumentales, el Hall of Fame con placas de los jugadores más destacados, un minimuseo y un montón de food trucks con comida que tus seguidores de Instagram envidiarán.

La recomendación: come todo lo que puedas, no te arrepentirás. Entre las interminables opciones de comida, merecen mención honorífica los mariscos del restaurante Deckman’s at the Draft, del chef Drew Deckman (con una estrella Michelin); Puesto (así tal cual), con tacos deliciosos; y Carnitas’ Snack Shack, que sirve sándwiches, hamburguesas, alitas y más ‘pecaditos’ carnosos en generosas porciones.

En San Diego hay más de 150 cervecerías artesanales. La mayoría de venta en el Petco Park.

En 2025, USA Today nombró al Petco Park como la mejor experiencia en un estadio de béisbol en Estados Unidos.

21 años cumplió el Petco Park en 2025, año en que se sometió a varias remodelaciones. Además de The Rooftop, se abrió el Budweiser Loft, un bar con coctelería, comida exclusiva y vistas panorámicas del campo; y la nueva y enorme tienda con productos oficiales de los Padres.

Cuando observes que la gente comienza a tomar sus asientos, es señal indirecta de que el partido está por arrancar.

Busca tu lugar y disfruta el juego. Tan solo imagina la impresionante velocidad de lanzamiento y reacción de los jugadores; la emoción de conectar un batazo, hit o, mejor aún, un home run, porque eso sí, los sandieguinos son muy entregados, apasionados y ruidosos.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Te advertimos: a lo largo de todo el juego hay muchos momentos ‘muertos’ de poca acción. Podría sonar aburrido, pero se compensa con las divertidas dinámicas, snacks, platillos y bebidas que hay para disfrutar en el estadio.

La enorme pantalla muestra, constantemente, datos curiosos de los jugadores, trivias sobre el equipo, las reacciones de ‘parejas afortunadas’ en la kiss cam y animaciones que motivan al público a apoyar al equipo.

El precio de los boletos para ver a los Padres varía cada partido, los hay desde 14 dólares. Están disponibles en Ticketmaster.

El multiusos Snapdragon Stadium

En los últimos años, el futbol soccer ha cobrado relevancia en Estados Unidos. La llegada de estrellas como Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, David Beckham y Kaká, así como la Copa Mundial de la FIFA 2026, teniendo como sedes a los tres países norteamericanos, han motivado el crecimiento de este deporte y de la Major League Soccer, la principal liga del país.

Foto: Snapdragon Stadium

Uno de sus equipos más nuevos es el San Diego FC, fundado en 2023. Su jugador estrella, hasta el semestre pasado, fue Hirving ‘Chucky’ Lozano, multicampeón con el Pachuca, el PSV neerlandés, el Napoli italiano y la selección mexicana.

A unos 15 minutos en auto del Gaslamp Quarter —accesible a través de la línea Green del trolebús—, el estadio Snapdragon es la casa de la oncena local.

El recinto no es el más moderno, pero es bastante funcional, con un montón de activaciones en su exterior: tiro al blanco, pinta carita, photo boots, etcétera. Al igual que en el Petco Park, hay una gran variedad de stands de comida en su interior.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Desde la tribuna norte ‘nace’ el ambiente pasional, gracias a sus grupos de animación oficiales que, como prácticamente todo en la ciudad, están influenciados por la cultura mexicana y su afición por el futbol.

La atmósfera está cargada de esos toques ‘latinos’ futboleros: el constante sonido de bombos y platillos, cánticos de apoyo, banderas y, en muchas ocasiones, bombas de humo para recibir al equipo.

Sea cual sea el asiento que elijas, el partido se aprecia bastante bien, aunque te recomendamos reservar uno de los palcos a nivel de cancha (justo detrás de las vallas publicitarias). Es el mejor spot y la mejor experiencia que puedes tener.

Foto: Omar Moreno. El Universal

En México, ningún estadio ofrece este tipo de asientos (estilo cine), por lo que sí o sí debes vivirlo. Es una oportunidad muy buena para dimensionar, cara a cara, la complejidad del juego, la velocidad, fuerza y agilidad de las ‘estrellas’ en acción.

Incluyen barra libre y comida. Entre las delicias del menú, hay paninis con queso a la parrilla, sliders con pan brioche y carne en salsa BBQ, chicken waffles y costillas de cerdo ahumadas.

De paseo por las entrañas del estadio

Tanto el Petco Park, como el Snapdragon Stadium disponen de tours guiados para que los aficionados conozcan de cerca aquellos rincones ‘detrás de escena’ que, generalmente, no están abiertos al público en general o están muy restringidos.

La casa de los Padres de San Diego ofrece cinco diferentes recorridos: el tour clásico (el de todos los días), el VIP con práctica de bateo, el privado, el educativo (para escuelas) y el tour ‘antes del juego’.

El paseo diario abarca la franja de advertencia, al dugout de Grandes Ligas, la casa club de los visitantes, el palco de prensa, la suite privada de lujo y dos salones de la fama: el de los Padres y el Breitbard. Historia, curiosidades y muchas fotos en 80 minutos, desde 25 dólares por persona.

Foto: San Diego Padres

Si elegiste el VIP, te reunirás con un grupo más pequeño de visitantes para comenzar en el terreno de juego y ver de cerca, desde un área exclusiva, la práctica de peloteros de Grandes Ligas.

Hay paradas adicionales. Este tour requiere de un boleto comprado para el juego de ese día. Entérate cómo son las demás experiencias en mlb.com

El Snapdragon Stadium también tiene un recorrido guiado. Su duración es de 75 minutos y te lleva a explorar los muelles Sycuan, la sala de prensa, los vestuarios, el Cox Business Club, las suites premium e incluye acceso a la pista de campo. El boleto cuesta 30 dólares (snapdragonstadium.com).

Algo rico y 'monchoso'

Si no consigues boletos para los partidos, pero no quieres perdértelos, en los alrededores hay pantallas enormes, buenos tragos y bocados muy ricos. Para darte ese gusto, te proponemos una minirruta gastronómica por el barrio Gaslamp Quarter, en el corazón de San Diego.

Tom’s Watch Bar: es un típico sports bar estadounidense. Ocupa un antiguo edificio de ladrillo rojo a espaldas del Gallagher Square. Su interior es de estilo industrial y tiene una bonita terraza con vista a los bates y las gradas del Petco Park. Sirve hamburguesas, tacos y alitas gigantes. IG: @toms_petcopark

Foto: Omar Moreno. El Universal

Bubs at the Ball Park: en la esquina de Seventh Avenue y J Street, a una calle del estadio, este un clásico local. Es otro sport’s bar ‘tradicional’, decorado con rótulos vintage, pantallas por todos lados y memorabilia deportiva. Sus corn dogs (salchichas empanizadas) y pretzels gigantes son un must. IG: @bubsballpark

Foto: Omar Moreno. El Universal

Nason’s Beer Hall: a nivel de calle, en el hotel Pendry y a un par de calles del Petco Park, es una de las mejores opciones si quieres ‘chelear’ y botanear mientras observas el juego. Cuenta con una enorme selección de cervezas artesanales de California. IG: @nasonsbeerhall

Foto: Nason's Beer Hall

Swing Social: si lo tuyo son las experiencias inmersivas, este es tu lugar. A tres calles del estadio, el establecimiento combina un bar —con amplia carta de cervezas, coctelería y snacks— y dos simuladores en los que puedes probar tus habilidades en el rugby, golf, basquetbol, futbol americano, futbol soccer y, por supuesto, béisbol. IG: @swingsocialsd

Foto: Omar Moreno. El Universal

Guía del viajero

¿Cuándo inicia la temporada?

Ayer, 21 de febrero, comenzó la temporada de MLS. San Diego FC abrió en casa ante el CF Montreal.

El 6 de marzo es el primer juego de la temporada 2026 en el Petco Park. Será ante los Tigres de Detroit.

El precio de las entradas para ver a los Padres de San Diego varía en cada partido. Desde 14 dólares, disponibles en Ticketmaster.

El Snapdragon ofrece entradas desde 60 dólares por persona. La experiencia en palco a nivel de cancha es de 600 dólares.

Sitio web: sandiegofc.com/tickets

¿Cómo llegar?

Vuela al Aeropuerto Internacional de Tijuana y cruza en minutos la frontera mediante el puente Cross Border Express (CBX), exclusivo para usuarios de la terminal aérea. Vuelos redondos desde $7,500 pesos con Aeroméxico.

El cruce redondo por el CBX cuesta alrededor de 50 dólares por persona (mil pesos mexicanos).

Sitio web: crossborderxpress.com/es

¿Dónde dormir?

El Pendry San Diego es un hotel de lujo en el corazón de Gaslamp Quarter, a pocas calles del Petco Park y muy cerca de la estación de trolebús que te lleva al Snapdragon Stadium.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Desde 998 dólares (20 mil pesos) por noche para dos personas.

Sitio web: personas.pendry.com/san-diego

Transporte

Para usar el trolebús de San Diego adquiere la tarjeta PRONTO en cualquier estación. Un viaje cuesta 2.50 dólares (50 pesos).

Sitio web: sdmts.com/transit-services/trolley

