Viajar a Canadá es un plan imperdible, pero antes de comprar boletos o reservar hoteles, debes saber que los ciudadanos mexicanos necesitamos visa para entrar a este territorio.

En febrero de 2024, este país impuso nuevas restricciones de viaje. En la mayoría de los casos hay que solicitar una visa de visitante, pero en otros basta con tramitar la Autorización Electrónica de Viaje (eTA).

¿Cuál tienes que solicitar? Te lo decimos.

Canadá es uno de los destinos más buscados por su mezcla de naturaleza, ciudades y cultura. Foto: Pexels

¿Quiénes deben tramitar la visa canadiense?

Las personas mexicanas que viajan a Canadá por turismo, para visitar familiares o estancias cortas y que no son elegibles para la eTA, deben tramitar obligatoriamente la visa de visitante.

En cambio, las personas que hayan tenido una visa canadiense en los últimos 10 años o que cuenten con una visa estadounidense vigente de no inmigrante (B1/B2), pueden solicitar la eTA.

La obtención de la eTA es más sencilla y económica (pues solo cuesta $7 CAD), aunque únicamente es válida para viajes aéreos.

Para entrar a este país en coche, autobús, tren o barco, incluido un crucero, se necesitará la visa de visitante.

Si tienes dudas sobre cuál de los dos necesitas, puedes revisar el dato en el sitio https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/check-visa-eta.html.

¿Cuánto cuesta la visa canadiense?

¡No te vayas a confundir con la eTA! Recuerda que la visa de visitante (o residente temporal) es un documento oficial que se adhiere al pasaporte del solicitante; con ella se puede permanecer hasta 6 meses en Canadá.

De acuerdo con el portal del gobierno canadiense, los costos de este tipo de visa dependen de su vigencia:

Visa de 1 año (solo para menores de 3 años): $44 USD o $63 CAD, lo que equivale a $786 pesos.

Visa con vigencia de 3 años: $101 USD o $143 CAD, equivalente a $1,814 pesos.

con vigencia de 3 años: $101 USD o $143 CAD, equivalente a $1,814 pesos. Visa con vigencia de 6 años: $137 USD o $193 CAD, equivalente a a $2,449 pesos aproximadamente.

Visa con vigencia de 10 años (para personas de 18 años de edad en adelante): $209 USD o $295 CAD, equivalente a $3,743 aproximadamente.

Tras realizar la aplicación y ser aprobada, el solicitante recibe una carta para la toma de datos biométricos. Su costo es de $85 CAD, aproximadamente $1078, y tiene una vigencia de 10 años.

El trámite de la visa para Canadá requiere de la toma de datos biométricos. Foto: Unsplash

¿Cómo tramitar la visa canadiense desde México?

El proceso se realiza principalmente en línea; primero debes crear una cuenta en el sistema oficial de inmigración de Canadá.

El siguiente paso es llenar el formulario sobre los motivos del viaje, pagar la tarifa correspondiente y subir escaneados los siguientes documentos:

Pasaporte vigente.

Comprobantes de fondos suficientes para tu estancia.

Carta de invitación (si aplica).

Certificado de antecedentes penales (si aplica).

Una vez que se acredite el pago, debes acudir a un Centro de Atención (VAC) para la toma de los datos biométricos; hay sedes en CDMX, Monterrey, Guadalajara y Mérida.

Si la solicitud es aprobada, solo restará presentar tu pasaporte para que se estampe la visa.

Contar con pasaporte vigente es indispensable para solicitar la visa de Canadá. Foto: Pexels

Antes de iniciar este trámite, revisa que tu pasaporte tenga la vigencia de tu estancia en Canadá y considera hacer la solicitud con varias semanas de anticipación.

Aunque el proceso es claro, cualquier error o documento incompleto puede retrasar la aprobación de tu visa.

