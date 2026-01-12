El pasaporte es la llave que abre o limita las posibilidades de un viaje internacional. Dependiendo del país que lo emite, este documento permite ingresar a ciertos destinos sin necesidad de una visa, mientras que en otros casos obliga a realizar trámites consulares previos.

¿En cuáles sí y en cuáles no tiene alcance el pasaporte mexicano? Aquí te lo decimos.

El pasaporte mexicano es una herramienta clave para viajar a diferentes destinos del mundo. Foto: Pexels

¿A qué países puedes viajar únicamente con el pasaporte mexicano?

De acuerdo con el Índice de Pasaportes Henley, ranking que clasifica a los pasaportes según la libertar de viaje que poseen, es posible visitar 157 países del mundo sólo con el pasaporte mexicano.

Entre ellos se encuentran Alemania, España, Francia, Italia, Japón, Argentina, Chile y Colombia, por mencionar algunos.

Se trata de un beneficio que permite a los mexicanos permanecer estancias cortas por motivos de turismo, negocios o tránsito, sin trámites adicionales.

Por lo tanto, se facilita la planeación de viajes internacionales, a la par que reduce costos y tiempos.

Sin embargo, las condiciones de estancia, duración y actividades permitidas pueden variar en cada país, por lo que siempre es recomendable revisar los requisitos de las instituciones de migración y relaciones exteriores.

¿Qué países sí piden visa a los mexicanos?

A pesar de esas ventajas, el Índice de Pasaportes Henley también indica que existen 69 países a los que las personas con pasaporte mexicano no pueden ingresar sin una visa o una autorización consular previa.

En estos casos, es indispensable realizar el trámite correspondiente antes del viaje, ya que sin él no se permite el ingreso al país, incluso para estancias cortas.

La fortaleza de un pasaporte influye directamente en la facilidad para planear viajes espontáneos al extranjero. Foto: Freepik

Esta es la lista completa:

Afganistán.

Argelia.

Samao Americana.

Australia.

Azerbaiyán.

Bangladesh.

Benín.

Bután.

Brunéi.

Burkina Faso.

Camerún.

Canadá.

República Central de África.

Chad.

China.

República Democrática del Congo.

República del Congo.

Costa de Marfil.

Cuba.

Guinea Ecuatorial.

Eritrea.

Esuatini.

Islas Malvinas.

Gabón.

Ghana.

Guam.

Guinea.

Guayana.

India.

Irak.

Kuwait.

Lesoto.

Liberia.

Libia.

Malí.

Mauritania.

Mongolia.

Myanmar.

Nauru.

Níger.

Nigeria.

Corea del Norte

Islas Marianas del Norte.

Omán.

Pakistán.

Papúa Nueva Guinea.

Puerto Rico.

Rusia.

Santo Rompe y Príncipe.

Arabia Saudita.

Senegal.

Sierra Leona.

Islas Salomón.

Somalia.

Sudáfrica.

Sudán del Sur.

Sudán.

Siria.

Taiwán.

Gambia.

Irán.

Tonga.

Turkmenistán.

Uganda.

Ucrania.

Estados Unidos.

Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Vietnam.

Yemen.

Es importante recordar que las políticas migratorias cambian con el tiempo, por lo que siempre se recomienda revisar la información oficial de la embajada o consulado del país al que planeas viajar antes de comprar boletos o salir del país.

¿Qué tan poderoso es el pasaporte mexicano?

En la reciente edición del Índice de Pasaportes Henley, el pasaporte de México ocupa el puesto número 23 a nivel mundial, contemplando el acceso sin visa a 157 destinos.

Mientras que el pasaporte de Singapur es el más poderoso con un acceso a 193 países; le sigue el de Corea del Sur con 190; Japón con 189; Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, España y Suiza con 187; y Austria, Grecia, Noruega, Portugal y Suecia ocupan la quita posición del ranking con 186.

El pasaporte más poderoso es el de Singapur, con acceso a 193 países. Foto: Pexels

