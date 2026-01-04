Aunque la temporada de espantos ya terminó, hay leyendas y lugares misteriosos ‘atemporales', por su aura mística, generan morbo y una especial atracción, sobre todo de turistas intrépidos.

Guadalajara cuenta con algunos de ellos, como el Callejón del Diablo, la Casa de los Perros (el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas) y la Avenida Lázaro Cárdenas y sus fantasmas.

Sin embargo, más allá de estos icónicos lugares, en pleno centro de la ciudad existen 3 espacios bastante intrigantes, donde se relatan leyendas y presagios macabros.

El Hospicio Cabañas y el Reloj de la Muerte

A inicios del siglo XIX, el arquitecto Manuel Tolsá construyó la ‘Casa de la Misericordia’, popularmente conocido como el Hospicio Cabañas, un enorme edificio de estilo neoclásico (Patrimonio de la Humanidad) que funcionó como orfanato, cuartel militar y que actualmente alberga el Museo Cabañas de arte moderno y contemporáneo.

El misterio emerge entre su monumentalidad, los murales pintados por José Clemente Orozco a inicios del siglo XX (destacando ‘El hombre en llamas’ en la capilla mayor) y las tristes historias de niños y niñas que lo habitaron.

De hecho, en la fachada de la capilla mayor existía el llamado ‘reloj de la muerte’, el cual se detenía constantemente a pesar de ser arreglado. Se cuenta que cada vez que sucedía, un residente del hospicio moría.

En 1952, la gente pidió que fuera removido y destruido por temor a este presagio.

Aunque el reloj ya no está, muchos visitantes aseguran sentir energías extrañas en el lugar, especialmente cuando observan el lugar donde se encontraba el reloj.

Santa Inocencia en la Catedral de Guadalajara

En pleno corazón de Guadalajara se levanta la Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima, una joya arquitectónica del siglo XVI, cuyo principal distintivo son sus torres neoclásicas (del siglo XIX) cubiertas de azulejos amarillos.

Debajo del altar principal existen catacumbas en las que yacen los restos de algunos arzobispos, así como el cuerpo relicario incorrupto de Santa Inocencia, una niña vestida con un hábito blanco, flores y un rosario en la mano, colocada dentro de una urna de cristal.

La leyenda dice que Inocencia (originaria de Roma) deseaba recibir la primera comunión, pero su padre se negaba. Con ayuda de algunas monjas lo hizo en secreto, aunque fue asesinada por su progenitor al momento de enterarse.

Su cuerpo llegó a Guadalajara en 1788 y, desde entonces, permanece sin ninguna alteración en las entrañas de la catedral.

Hay quienes afirman que la reliquia es muy milagrosa y que, de vez en cuando, abre los ojos y mira fijamente a las personas que la visitan.

La Diosa Fortuna y el águila en el Teatro Degollado

La Plaza de la Liberación separa la Catedral de Guadalajara con el Teatro Degollado, una joya arquitectónica más y otro de los lugares misteriosos en el centro de la ‘Perla Tapatía’.

Construido a mediados del siglo XIX con un estilo neoclásico, es uno de los recintos artísticos, culturales y musicales más importantes de Jalisco.

Similar a lo que sucede en el Hospicio Cabañas, su enormidad empequeñece a cualquiera y crea un ambiente místico, aunque lo verdaderamente enigmático está en la parte superior del escenario, donde yace una enorme águila dorada (de 4 metros de envergadura) con una cadena de madera (de 1.70 metros de longitud) en el pico.

La escultura evoca la abolición de la esclavitud en México, pero se le ha dado otro simbolismo: la leyenda relata que, cuando se presente un espectáculo indigno o inmoral en el Teatro Degollado, el ave soltará la cadena y el recinto se derrumbará.

Además, en el vestíbulo principal hay una estatua en mármol de la diosa de la fortuna con una vasija de la que caen monedas. Dicen que todo aquel que las frote recibirá una gran fortuna, pero quien se anime a mirar los ojos de la figura lo perderá todo.

