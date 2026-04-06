Artista urbana expone experiencia de trabajo para Un Tal Fredo; "Se adjudicó mi trabajo" señala

A través de cuenta de TikTok, la artista urbana y creadora de contenido poblana conocida como Alex Huga compartió su experiencia maquillando al mexicano Alfredo Cantú Villareal, mejor conocido como "Un Tal Fredo", señalando de adjudicarse su trabajo y de calificarla como "conflictiva".

Mediante un video la artista explicó que fue contratada por segunda ocasión por el creador de contenido para realizar una caracterización realista de un diablo, con motivo de un disfraz para las celebraciones de Halloween de 2025. No obstante, calificó esta experiencia como "incómoda".

¿Qué denunció la artista urbana en redes sociales?

Alex contó que en la aplicación de 15 prostéticos corporales ubicados en el rostro, cabeza, hombros, pecho, abdomen y brazos, se habría demorado cerca de 6 o 7 horas, iniciando a las 9:00 horas y finalizando a las 18:00 horas, con la grabación de material para redes sociales.

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La maquillista explicó que, al finalizar la sesión, el creador de contenido publicó los videos y fotografías capturadas sin etiquetarla, señalando que su esfuerzo y el de su equipo no recibió ningún tipo de crédito en el material compartido en ese momento. "Me dolió profundamente", externó la artista.

El gesto del Alfredo no pasó desapercibido, pues diversos seguidores de la artista comenzaron a etiquetarla. Aunado a ello, el coahuilense expresó que "no recomendaba su trabajo" y calificó su actitud como "nefasta". "Subo este video porque lo pagué yo, lo produje YO y salgo YO", escribió.

"Así que no, no te voy a etiquetar porque no quiero que nadie tenga la experiencia que yo tuve, por más buena que seas como maquillista", agregó el influencer, luego de explicar que, en su momento la artista tampoco habría dado créditos al fotógrafo que trabajaba para él.

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Finalmente, Alex Huga mencionó que decidió hacer pública esta experiencia debido a que en el gremio artístico existen creadores de contenido que establecen contratos que invitan a los artistas a entregar la completa autoría de sus trabajos, sin mencionar su participación en plataformas digitales.

"El dinero no lo compra todo, hay ética de por medio, hay moral, hay maneras de trabajar... Una etiqueta hace la diferencia, una etiqueta es una muestra de respeto al trabajo que te hicieron", añadió. Asimismo, definió la acción del influencer como falta de empatía y de colaboración.

Un Tal Fredo: una boda polémica

El pasado 21 de marzo, el creador de contenido celebró su boda junto a su pareja Adrián Álvarez, en el pueblo mágico Cuatro Ciénegas en Coahuila, donde fue señalado por presuntamente provocar daños al área protegida de Río de los Mezquites, derivando en su clausura temporal.

En respuesta, Cantú Villareal negó cualquier responsabilidad, asegurando que la suspensión del destino turístico tenía otros motivos y el espacio está abierto al público para la realización de ese tipo de eventos. A la ceremonia asistieron amigos cercanos y el cantante Carlos Rivera amenizó la fiesta.

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