Bad Bunny desembarcó esta noche en Europa con "Debí tirar más fotos", un espectáculo con el que convirtió Barcelona en una fiesta de reggaetón y salsa en el primero de sus doce conciertos en España, donde reunirá a más de 600 mil seguidores.

El cantante puertorriqueño, que no pisaba España desde 2019, ha desatado el frenesí en la ciudad, con aglomeraciones de fans en las puertas de su hotel y largas filas para adquirir prendas de su línea anunciada para Zara.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, puso a bailar y corear su nombre a 59 mil personas en el Estadio Olímpico de Barcelona, marcando el inicio de una de las giras más esperadas del año.

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Siete años después, Bad Bunny vuelve a Barcelona

"Han pasado unos cuantos años y algunas cosas sin querer se han olvidado", dijo el artista mientras pedía apoyo al público con "Callaíta", ahora presentada con nuevos arreglos musicales que evocaron sonidos salseros. Después llegaron "Pitorro de coco", "Weltita", junto a Chuwi, y el romántico "Turista".

Uno de los principales cambios del artista respecto a sus anteriores visitas a España es la evolución musical que consolidó con discos como "YHLQMDLG" (2020) y "Un verano sin ti" (2022), además de la presencia de una orquesta con instrumentos de viento y percusión que acompañó canciones como "Baile inolvidable" y "Nuevayol".

"La casita" y el regreso a sus raíces

El espectáculo tuvo como uno de sus principales elementos "La casita", una estructura inspirada en una vivienda tradicional de Puerto Rico, desde donde el cantante interpretó temas como "Veldá", "Tití me preguntó", "Neverita" y "Si veo a tu mamá", acompañado de invitados especiales.

Entre los asistentes destacados estuvieron figuras del futbol como Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Gavi y Balde, quienes observaron parte del espectáculo desde el porche de la estructura.

Más adelante, Bad Bunny continuó con canciones como "Voy a llevarte pa PR", "Me porto bien", "No me conoce" y "Bichiyal".

Durante un segmento dedicado a la nostalgia del urbano latino, el cantante apareció junto a Bad Gyal, quien interpretó "Da Me" antes de que llegara uno de los momentos más celebrados de la noche con "Safaera".

El artista también recuperó algunos temas que marcaron sus primeros años de carrera como "Diles", "Monaco" y "La santa", esta última preparada especialmente para el concierto.

Reggaetón, nostalgia y una gira por Europa

El espíritu de "Debí tirar más fotos" volvió a tomar fuerza con Los Pleneros de la Cresta y "Café con ron", para después dar paso a éxitos como "Ojitos lindos", "La canción" y "Kloufrens".

El cierre llegó con algunos de los temas más populares del artista: "Moscow Mule", "Dákiti", "Yonaguni", "El apagón", "Debí tirar más fotos" y "Eoo".

Tras su paso por Barcelona, Bad Bunny continuará con otro concierto en la ciudad antes de instalarse en Madrid, donde ofrecerá diez presentaciones y posteriormente llevará su gira a ciudades como Lisboa, Londres, París y Bruselas.

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