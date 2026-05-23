En el Día Mundial de las Tortugas que se celebra cada 23 de mayo desde el año 2000, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hizo un llamado a combatir el tráfico ilegal de especies y pidió a la población denunciar cualquier acto que ponga en riesgo a los ejemplares.

Por medio de redes sociales, la Procuraduría a cargo de Mariana Boy Tamborrell, aseguró que trabaja para combatir este delito en México con acciones como el aseguramiento de ejemplares en peligro y recorridos de vigilancia e inspección en los ecosistemas.

De acuerdo con la autoridad ambiental, el territorio mexicano cuenta con 51 especies de tortugas: 12 son especies terrestres, 33 de agua dulce y 6 marinas. Cabe destacar que México alberga seis de las siete especies de tortugas marinas que hay en el mundo: Carey, Lora, Golfina, Caguama, Verde y Laúd.

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El Playón de Mismaloya es uno de los santuarios de la tortuga marina más grande de México. Foto: Archivo

Según información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), las tortugas tienen un "papel fundamental en el equilibrio ecológico de nuestro planeta" y su supervivencia por miles de años las convierte en "testigos de la evolución" de la vida en el planeta.

¿Cómo denunciar el tráfico ilegal de tortugas y otras especies en México?

La Profepa recordó que todas las personas pueden realizar denuncias ciudadanas para dar seguimiento a los casos de tráfico ilegal de tortugas e incluso de otras especies.

"El tráfico ilegal, la extracción de ejemplares y el deterioro de los ecosistemas ponen en riesgo a las 51 especies de tortugas que hay en México (...). Protegerlas también implica combatir los delitos que amenazan su supervivencia; denuncia a través de nuestros canales oficiales", escribió la Procuraduría en su cuenta de X.

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Santuario de tortugas en Escobilla en Oaxaca. Foto: Roselia Chaca / EL UNIVERSAL

En la misma publicación, puso a disposición de la población los siguientes canales para dar seguimiento a una denuncia:

Teléfono: 800 776 3372

Correo electrónico: denuncias@profepa.gob.mx

Asimismo, compartió el enlace sobre "¿Qué puedes denunciar?", una página que recopila todas las especies y acciones que ameritan el seguimiento de las autoridades ambientales. En este link tienes que proporcionar varios requisitos para iniciar una acusación formal contra quien resulte responsable de este ilícito.

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