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En el Día Mundial de las Tortugas que se celebra cada 23 de mayo desde el año 2000, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hizo un llamado a combatir el tráfico ilegal de especies y pidió a la población denunciar cualquier acto que ponga en riesgo a los ejemplares.
Por medio de redes sociales, la Procuraduría a cargo de Mariana Boy Tamborrell, aseguró que trabaja para combatir este delito en México con acciones como el aseguramiento de ejemplares en peligro y recorridos de vigilancia e inspección en los ecosistemas.
De acuerdo con la autoridad ambiental, el territorio mexicano cuenta con 51 especies de tortugas: 12 son especies terrestres, 33 de agua dulce y 6 marinas. Cabe destacar que México alberga seis de las siete especies de tortugas marinas que hay en el mundo: Carey, Lora, Golfina, Caguama, Verde y Laúd.
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Según información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), las tortugas tienen un "papel fundamental en el equilibrio ecológico de nuestro planeta" y su supervivencia por miles de años las convierte en "testigos de la evolución" de la vida en el planeta.
¿Cómo denunciar el tráfico ilegal de tortugas y otras especies en México?
La Profepa recordó que todas las personas pueden realizar denuncias ciudadanas para dar seguimiento a los casos de tráfico ilegal de tortugas e incluso de otras especies.
"El tráfico ilegal, la extracción de ejemplares y el deterioro de los ecosistemas ponen en riesgo a las 51 especies de tortugas que hay en México (...). Protegerlas también implica combatir los delitos que amenazan su supervivencia; denuncia a través de nuestros canales oficiales", escribió la Procuraduría en su cuenta de X.
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En la misma publicación, puso a disposición de la población los siguientes canales para dar seguimiento a una denuncia:
- Teléfono: 800 776 3372
- Correo electrónico: denuncias@profepa.gob.mx
Asimismo, compartió el enlace sobre "¿Qué puedes denunciar?", una página que recopila todas las especies y acciones que ameritan el seguimiento de las autoridades ambientales. En este link tienes que proporcionar varios requisitos para iniciar una acusación formal contra quien resulte responsable de este ilícito.
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