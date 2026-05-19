Por delitos contra la biodiversidad, un juez de Colima impuso una pena de dos años y ocho meses de prisión a un hombre, responsable de la extracción del país de más de 2 mil 200 kilogramos de aletas de tiburón de especies protegidas.

En un comunicado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detalló que al traficante también se le impuso el pago de una multa por 73 mil 168 pesos, debido a que extrajo estas partes de animal en grado de tentativa y con fines comerciales.

Según lo reportado por la autoridad ambiental, esta mercancía pretendía ser exportada a Filipinas, sin contar con los permisos y autorizaciones correspondientes.

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A la vez, el Juez Primero de Distrito en Materia Penal de Colima impuso, por concepto de reparación del daño, un monto de 4 millones 79 mil 387 pesos, el decomiso de la mercancía del contenedor, situado en el puerto interior de Manzanillo, la suspensión de derechos políticos y civiles del responsable y una amonestación.

Un hombre intentó extraer hacia Filipinas 2 mil 200 kilogramos de aletas de tiburón de especies protegidas. Foto: Profepa

En este caso, el delito acreditado por la autoridad competente fue contra la diversidad, por la extracción del país de aletas de tiburón de los géneros alopias y carcharhinus, especies protegidas, en grado de tentativa y con fines de comercialización.

“La Profepa actuó en calidad de víctima y como coadyuvante del Ministerio Público de la Federación, con sede en el municipio de Colima, con el fin de determinar la afectación y establecer el plan de reparación del daño al ambiente”, indicó.

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De acuerdo con el boletín, el Centro de Justicia Penal Federal citó a las partes el pasado 8 de mayo a la audiencia de explicación y lectura de sentencia, a partir de la cual se abrió un plazo para interponer el recurso de apelación.

Señaló que de no presentarse recurso alguno, la sentencia quedará firme, se declarará ejecutoriada y se remitirá al Juez de ejecución para su cumplimiento.

Un hombre intentó extraer hacia Filipinas 2 mil 200 kilogramos de aletas de tiburón de especies protegidas. Foto: Profepa

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