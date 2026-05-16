Las autoridades ambientales mexicanas activaron el Protocolo de atención de Primates No Humanos, que incluye a tres especies de monos en peligro de extinción. Dicha medida responde al aumento de temperaturas en el país y otros fenómenos naturales que se esperan en las próximas semanas.

Por medio de un comunicado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detalló que se busca garantizar el bienestar de las poblaciones de mono araña (Ateles geoffroyi), mono aullador de manto (Alouatta palliata), y mono aullador negro (Alouatta pigra) que habitan principalmente en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Dicho Protocolo establece los lineamientos para responder rápidamente a situaciones de riesgo, detalla qué deben hacer las autoridades y cómo realizar las acciones para rescatar, atender y proteger a los primates afectados por altas temperaturas y falta de agua.

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Mono araña en el Parque Nacional Cañón del Sumidero. Foto: Especial.

Cabe destacar que las tres especies de monos mexicanos se encuentran catalogadas en Peligro de Extinción en la Norma Oficial Mexicana NOM 059 Semarnat 2010, por lo que su cuidado resulta de mayor importancia.

Asimismo, los equipos de Profepa y de Semarnat en Tabasco, Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Veracruz, en coordinación con autoridades municipales y locales, realizan recorridos de vigilancia, así como la implementación de pláticas en escuelas y comunidades con el objetivo de saber qué hacer en caso de observar ejemplares de monos con algún comportamiento inusual.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, las entidades donde habitan las tres especies de monos mexicanos esperan temperaturas máximas que van de los 35 hasta los 45 grados centígrados en los próximos días.

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Proceso para rescatar monos mexicanos

Mono araña. Foto: Especial

En caso de que la ciudadanía encuentre ejemplares vivos de monos mexicanos que sean compatibles con signos de debilidad, se recomienda que sea personal médico veterinario o técnico calificado para que atiendan y valoren a las especies.

De acuerdo con el Protocolo de atención de Primates No Humanos, el proceso de rescate para las especies de monos con signos de debilidad se divide de la siguiente manera:

Localización inicial, contención y rescate de ejemplares afectados

Primeros auxilios y estabilización

Examen y evaluación del estado de salud

Traslado

Tratamiento

Recuperación y rehabilitación

Reintegración al hábitat natural o reubicación de ejemplares

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Así puedes reportar especies vulnerables

Activan protocolo de atención a monos mexicanos por altas temperaturas en México (16/05/2026). Foto: Especial

Las autoridades ambientales hicieron un llamado a la ciudadanía para ayudar a proteger a los primates y a dar aviso en caso de ver a algún ejemplar desorientado, inmóvil o en malas condiciones.

En caso de ver ejemplares de monos en malas condiciones, se puede contactar a los siguientes números de teléfono:

Profepa: 800-776- 3372

800-776- 3372 Chiapas: 961-140-3020

961-140-3020 Tabasco Cunduacán: 914-333-61336

914-333-61336 Tabasco Comalcalco: 933-163-7549 y 933-287-1906

933-163-7549 y 933-287-1906 Campeche: 981-207-6982, 981-815 2391 y 92

981-207-6982, 981-815 2391 y 92 Veracruz: 228-817-3161, 228-818-5668, 228-817-7212. Ext 19403,19407 y 19422

228-817-3161, 228-818-5668, 228-817-7212. Ext 19403,19407 y 19422 Quintana Roo: 911

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