La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Federación contra la empresa Teggeo S.C por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo y documentación de residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI).

Además, solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que le revoque la autorización otorgada a la empresa, cuyas actividades realiza en el estado de Chihuahua, Sonora y "lugares específicos".

Teggeo S.C se describe en su página oficial como una empresa que ofrece "los mejores servicios de transporte, recolección y disposición final de RPBI". También brinda la realización de estudios, proyectos y gestiones ambientales en el ámbito de la topografía, geotecnia, geología e hidrología.

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Profepa denuncia a empresa TEGGEO, S.C que transporta residuos peligrosos en Chihuahua (16/05/2026). Foto: Especial

"Cumplimos adecuadamente el manejo de RPBI y nos basamos en la norma 087 de la SEMARNAT. Llámenos hoy para concertar una valoración y siéntase cómodo de que está tratando con profesionales experimentados todo el tiempo", se lee en su página web.

Empresa no entrega residuos y asegura que sí lo hizo

Por medio de un comunicado, la Profepa, a cargo de Mariana Boy Tamborrell, detalló que la denuncia deriva de una investigación realizada el pasado 8 de mayo por personal de la Procuraduría en Ciudad Juárez durante una visita de inspección en materia de residuos peligrosos en un establecimiento que contrataba los servicios de Teggeo S.C.

El personal de Profepa revisó los manifiestos de entrega, transporte y recepción de los residuos peligrosos y si estos fueron recolectados y transportados por la empresa a un centro de acopio ubicado en el estado de Durango, pero se encontró que no fueron recibidos pese a que Teggeo S.C. aseguró que sí y presentó sus manifiestos con firmas de recibido presuntamente emitidas por el centro de acopio.

Cabe destacar que a la empresa transportadora se le pidieron los manifiestos correspondientes entre 2023 y 2025 y la información no fue presentada. En tanto, continuó prestando este servicio en los estados de Chihuahua, Sonora y Baja California, situación que derivó en la presentación de una denuncia penal.

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La investigación determinó que la compañía Teggeo S.C asentó datos falsos en sus registros y bitácoras sobre la recolección y el transporte de residuos biológicos infecciosos, por lo que la Profepa le ordenó dejar de realizar las actividades de recolección y transporte de residuos hasta presentar la información requerida.

Ante el incumplimiento de la empresa, la Profepa también solicitó a la Semarnat la revocación de la Autorización para la Recolección y Transporte de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos otorgada a la empresa.

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