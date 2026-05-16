La diputada local por Movimiento Ciudadano (MC) Alejandra García Morlán informó que acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar el plagio de logo, emblema y colores realizado por el Partido Fuerza por Oaxaca, que cambió su nombre a Partido de la Transformación Oaxaqueña.

Explicó que este plagio tiene la intención de confundir a la ciudadanía en el próximo proceso electoral.

“Su estrategia es clara: engañar, generar confusión y recurrir a prácticas des- leales ante el avance de un proyecto ciudadano que sigue fortaleciéndose”, advirtió García Morlán.

Este jueves, el Partido Fuerza por Oaxaca anunció que el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana (IEEPCO) aprobó su cambio de nombre por el de Partido de la Transformación Oaxaqueña, así como su logo e imagen representativa, la cual copia el color naranja y el águila que distinguen al partido MC.

La legisladora recomendó a quienes buscan copiar a MC, que mejor se pongan a trabajar “porque ni el cambio de imagen les alcanzará para evitar perder su registro”.

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