Con más de 9 mil 681 autobuses eléctricos desplegados en América Latina y una reducción anual estimada de 10 mil 933 kilotoneladas de CO₂ equivalente —similar a sacar de circulación 2.6 millones de automóviles—, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) firmó una alianza internacional para acelerar la electrificación del transporte público en México.

La Semarnat suscribió una carta compromiso con la Alianza ZEBRA (Zero Emission Bus Rapid-deployment Accelerator), integrada por C40 Cities, el Consejo Internacional de Transporte Limpio y el Instituto Global para el Crecimiento Verde, con el objetivo de impulsar políticas públicas y ampliar el uso de vehículos cero emisiones en distintas ciudades del país.

Durante la firma del acuerdo, el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat, José Luis Samaniego, afirmó que el convenio permitirá avanzar hacia ciudades con mejor calidad del aire y menor dependencia de combustibles fósiles.

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Alicia Bárcena, titular de la Semarnat. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Sostuvo que la estrategia se enmarca en el proceso de diversificación productiva impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum mediante el Plan México, que contempla el desarrollo de vehículos eléctricos producidos nacionalmente.

“La transición tecnológica representa un cambio estructural para el país”, señaló el funcionario, al destacar que el objetivo es convertir a México en un referente regional en movilidad eléctrica.

Por su parte, Ilan Cuperstein, director regional para América Latina de C40 Cities, aseguró que el acuerdo confirma que para México es una prioridad enfrentar la crisis climática y acelerar soluciones de transporte limpio.

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Indicó que las ciudades mexicanas tienen una oportunidad para ampliar sistemas de movilidad más accesibles, sustentables y competitivos mediante la electrificación del transporte público.

La Alianza ZEBRA, creada en 2019, impulsa la incorporación acelerada de autobuses cero emisiones en ciudades latinoamericanas y ha acompañado proyectos en São Paulo, Santiago, Bogotá, Medellín y Ciudad de México.

En la capital del país, la alianza ha brindado asistencia técnica al sistema Metrobús para la electrificación de las líneas 3 y 4 y la incorporación gradual de unidades eléctricas en otras rutas. Actualmente, el sistema cuenta con 160 autobuses eléctricos operando en más del 80 por ciento de sus líneas.

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La Semarnat informó que la colaboración permitirá fortalecer la Iniciativa Nacional para la Electrificación del Transporte Público Colectivo, enfocada en acelerar la transición tecnológica en regiones donde el avance de movilidad eléctrica aún es limitado.

Además, contempla pruebas operativas en ciudades estratégicas, asistencia técnica, desarrollo de mecanismos de financiamiento y coordinación con gobiernos estatales y municipales para ampliar la demanda de transporte público eléctrico en el país.

Por su parte, Marianna Lara Otaola, gerente del Programa de GGGI en México, señaló que, con la experiencia de la Alianza ZEBRA en América Latina y el compromiso de Semarnat por impulsar la electrificación del transporte público, México tiene la oportunidad de avanzar hacia ciudades más limpias, eficientes y saludables.

“El desarrollo de herramientas y mecanismos financieros será fundamental para acelerar la transición sostenible del transporte público a gran escala”, expuso.

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